Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına ikinci yarıda başlıyor

Akfen Yenilenebilir Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile halen yatırım aşamasında bulunan ve yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dahil olacak projelerdeki son durum hakkında bilgi verdi.

Açıklamaya göre Akfen Yenilenebilir Enerji, 6 adet lisanlı rüzgar projesinde ve 1 adet HES projesinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali başvurusunda bulundu. Toplam müracaat edilen elektriksel hibrit kapasitesi 95,42 MWe. Şirketin müracaatları TEİAŞ ve EPDK tarafından uygun görülerek talep edilen kapasite şirketin lisanslarına işlendi.

Bu doğrultuda Akfen, Üçpınar RES 40,02 MWe hibrit GES projesinin, Hasanoba RES 12,68 Mwe hibrit GES projesinin, Denizli RES 6,36 MWe hibrit projesinin, Kocalar RES 4,95 MWe hibrit GES projesinin bütün izinlerini tamamlayarak inşaata hazır hale getirdi. Söz konusu projelerin yatırımlarına yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.

Yanı sıra Sarıtepe RES 12,97 MWe hibrit GES projesinin imar planları ilgili birimlerce onaylanarak Bakanlık onayına sunuldu.

İmar planları askıda olan Demirciler RES 13,26 MWe hibrit GES projesinin de Nisan 2023'te askıdan inmesi öngörülüyor.

Doğançay HES 4,53 Mwe hibrit GES projesinin izin süreçleri ise devam ediyor.

Toplam 90,89 MW hibrit proje inşaata hazır

KAP’a yapılan açıklanın devamında şunlar kaydedildi: “Özetle, mevcut durumda altı adet proje, toplam 90,89 MW hibrit proje inşaata hazır hale gelmiştir.

RES kapasite artışı: Akfen Yenilenebilir Enerji, Denizli RES 25 MWe, Çanakkale Üçpınar RES 9,6 MWe, Çanakkale Kocalar RES 25 MWe, Osmaniye Sarıtepe RES 7,8 MWe ve Çanakkale Hasanoba RES 25 MWe olmak üzere lisans sahasına sığabilecek azami toplam 92,4 MWe rüzgar kapasite artışına başvurmuş ve projelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde programlanan güç talebimiz kadar projelerimize kapasite tahsis edilmiştir.

Mevcut durumda, (Hasonoba projesi hariç) 4 adet RES projesinde toplam 67,4 MWe kapasite artışı izinleri tamamlanmış olup sadece kesin orman izni beklenmektedir, sonrasında inşaata hazır hale gelecektir.

Şirketimiz hibrit projeler ve RES kapasite artışı yatırımlarına 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı planlamaktadır.”