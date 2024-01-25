“Akiş Boya dünyaya üretim yapan bir üsse dönüştü”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da hafif ve ağır sanayi boyaları alanında faaliyetlerini sürdüren ve dünyanın dört bir noktasına ürünlerini gönderen Akiş Boya, 68. yaşını Gastro Sanayi'de düzenlediği unutulmaz bir geceyle taçlandırdı. Yalnızca Akiş Boya çalışanları ve basın mensuplarının katılımına özel olarak düzenlenen etkinlikte; 10, 20 ve 30 yıllık çalışanlarına çeşitli hediyeler verildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü, şirketin vizyonu ve hayata geçirdiği projelerin yanı sıra TEKNOSAB fabrikası hakkında bilgiler verdi. Yapılan yeni anlaşmalarla Akiş Boya'nın küresel büyüme hızının arttığını ve dünyanın dört bir noktasına ürünlerinin gittiğini vurgulayan İyigüllü “Akiş Boya, sadece Bursa'da kendi markası ile ön plana çıkan bir yerel markadan, dünyanın dört bir yanına büyük markalara üretim yapan bir üretim üssüne dönüştü” dedi.

“Ortak üretim yapacağız”

Akiş Boya olarak, sektördeki güçlerini koruyarak, global arenada rekabet eden bir marka olma hedefini daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten İyigüllü, “Kendi ürünlerimizin dışında Carboline ile başlayan üretim hamlemiz global bir Alman marka sonrasında ile Rus markası ile devam etti. Şu anda ise, büyüme hedeflerimizi daha da artırarak, Amerika'nın bir diğer dev markası ile ortak üretim yapma konusunda çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Marka’nın Avustralya ve Yeni Zellanda pazarına sattıkları ürününün pilot üretimini yaparak önemli bir başarıya imza attık. Bu çalışmamız umarım ki bu sene meyvelerini verecek ve rutin üretimimize girmiş olacak.

Bu başarıların ardında yatan temel faktör, sürekli gelişen ve çeşitlenen ürün portföyümüzle müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılama çabamızdır. Gelecekte de yenilikçi projelerle, güçlü işbirlikleriyle ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden bu büyüme ivmesini sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu. Sunuculuğunu Uğur Kaynak’ın yapmış olduğu gecede ayrıca özel bir görsel Show ile Tülay Özkahraman ve Şenol Özkahraman'ın özel dans koreografileri izleyenlerden tam not aldı.