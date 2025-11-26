Akiş Boya, yapısal çelik sektörüne odaklandı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yapısal çelik sektöründe rekabetçi ürünler geliştirmeye odaklandıklarını belirten İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, bu yıl denizcilik sektörü için de pazara yeni ürünler sunduklarını kaydetti. İyigüllü, “Önümüzdeki dönemde özellikle denizcilik sektörüne ağırlık vereceğiz. Gemi yapımı ve bakım-onarım alanlarında güçlü yer edinmeyi hedefliyoruz. Bakım-onarım boyaları sektöründe, daha özel denemeler yapıyoruz. Tek ürün ile duvar, çelik, ahşap ve galvaniz gibi farklı yüzeylerde bakım ve onarım yapabilme imkanı sunacak seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Bu seriyi geliştirmiştik, varyasyonlarına bu sene giriyoruz. Ayrıca terzi dediğimiz, müşteriye özel yaptığımız ürünler de var. Yurt dışında çalıştığımız büyük markaların talep ettiği özellikli ürünlerin de formüllerini geliştirip üretiyoruz. Bu anlamda Ar-Ge ihracatı yapıyoruz” dedi.

“Yaklaşık bin formül üretiyoruz”

Akiş Boya’nın esnek üretim yapısı sayesinde 438 tane hammadde ile renkler hariç yaklaşık 1000 formül ürettiğini dile getiren Melih İyigüllü, yaklaşık yıllık 5 bin ton üretim yaptıklarını söyledi. İyigüllü, ağır sanayi ve petrokimya tesisleri, çelik konstrüksiyon ve fabrika yatırımları, tarım makineleri ve ekipmanları ile otomotiv sektöründe, bakım-onarım çözümlerinde etkin olduklarının altını çizdi. Özellikle marine sektöründe derinleşmeyi planladıklarını açıklayan İyigüllü, “Şu anda ihracat oranımız yüzde 20 seviyelerinde. Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarında büyümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üretim süreçlerinde de çevre dostu uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan İyigüllü, fabrikanın sıfır atık sistemi ile çalıştığını hatırlattı. İyigüllü, şu bilgileri verdi: “Solventin yüzde 90’ını arıtıp yeniden kullanıyoruz, kalan kısmı da uygun fiyattan astara dönüştürüyoruz. Böylece fabrikamızdan hiç atık çıkmıyor. Kazanlarımızı kapalı sistem ile otomatik temizliyoruz.” İyigüllü, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz sektörün kârlı firmalarından biriyiz, zarar etmiyoruz. Ancak küresel daralmanın etkisini hissediyoruz, kârlılıklar azaldı. Bu nedenle daha rekabetçi ürünler geliştirmeye ve Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz. Amacımız, yüksek katma değerli ürünlerle hem Türkiye’de hem de global pazarda büyümeyi sürdürmek.”

Yenilikçi 14 ürünü ticarileştirdik

Son yıllarda Ar-Ge’ye ayrılan kaynakları artırdıklarını belirten İyigüllü, yalnızca üretim kapasitesine değil, yenilikçi ürün geliştirme süreçlerine de odaklandıklarını vurguladı. İyigüllü, “Ar-Ge faaliyetlerimiz için özel bir tesis kurduk ve sadece bu konuda çalışan bir ekiple çalışıyoruz. 2024 yılında bu birimden çıkan 14 ürünü ticarileştirdik. Halen 30’dan fazla ürün üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 6 yeni ürünü pazara sunduk” dedi. Akiş Boya’nın geliştirdiği su bazlı endüstriyel boyaların kalite ve çevre dostu özellikleriyle pazarda öne çıktığını ifade eden İyigüllü, “Metal yüzeyler, içme suyu boruları ve farklı yüzeylerde bakım-onarım için kullanılabilen ürünler geliştirdik. Tek bir ürünle çelik, galvaniz, alüminyum, ahşap ve beton gibi farklı yüzeylerde çözüm sunabiliyoruz. Bu da bakım-onarım süreçlerinde verimlilik sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.