Akköprü HES yeniden ihaleye çıkarılıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Muğla Dalaman’da bulunan Akköprü Hidroelektrik santralini özelleştirme amacıyla ihaleye çıkardı. Son teklif verme tarihinin 30 Mayıs olduğu ihalede geçici teminat tutarı 100 milyon lira olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusuna göre ihaleye sadece tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubuna üye olarak ihaleye girebilecek.

EÜAŞ bünyesindeki Akköprü HES 2012 yılında yapılmış ve 115 MW gücünde. 2 ünitesi bulunan HES’in su kapasitesi 393 hm3, yıllık üretimi 343 GWh büyüklüğünde bulunuyor.

Akköprü HES için daha önce düzenlenen ihalede en yüksek teklifi Aydem Yenilenebilir Enerji vererek kazanmış ancak daha sonra 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile ihale iptal edilmişti.