Aksa Elektrik, Özbekistan’ın dağıtım şebekelerini modernize edecek

Aksa Elektrik, Özbekistan’ın elektrik dağıtım şebekelerinin modernizasyonu için iyi niyet anlaşması imzaladı. Aksa adına anlaşmaya imza atan Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş, “Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafyalarında başarıyla sürdürdüğümüz elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki uzmanlığımızı ülke sınırlarımızın ötesine taşıyarak, portföy ve gelir çeşitliliği yaratmayı ve aynı zamanda ülkemizi global arenada temsil etmeyi önemsiyoruz. Aksa Elektrik Grubu olarak, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemizi kardeş ülke Özbekistan ile paylaşacak olmaktan onur duyarız.” dedi.

9 şehirde 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyor

Aksa Grup Şirketleri olarak kardeş ülke Özbekistan’ı yakından tanıdıklarını belirten Erbaş, “Aksa Elektrik Grubu olarak, iştiraklerimiz arasında bulunan iki elektrik dağıtım şirketimizle Türkiye’de toplam 9 şehirde, yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Operasyonel mükemmellik ilkemiz doğrultusunda ileri teknolojiyi kullanarak şebeke operasyonlarımızı optimize ederken, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 1 milyar dolarlık yatırımla elektrik dağıtım hattımızı hem ekvatorun çevresini üç kez dolaşacak uzunluğa taşıdık hem de güçlendirdik.” açıklamasında bulundu.

Uzmanlığını ülke sınırlarının dışına taşıyor

Aksa Elektrik Grubu’nun 2030 Global Stratejisi kapsamında yatırımlarını sürdürülebilir yüksek büyüme, globalleşme ve kurumsallaşma eksenlerinde önceliklendireceğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: “Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun zorlu coğrafyalarında başarıyla sürdürdüğümüz elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki uzmanlığımızı ülke sınırlarımızın ötesine taşıyarak, portföy ve gelir çeşitliliği yaratmayı ve aynı zamanda ülkemizi global arenada temsil etmeyi çok önemsiyoruz. Özbekistan, dünyanın doğu-batı ticaret koridorunda jeostratejik bir pozisyona sahip. Ekonomik büyüme potansiyelinin farkında ve bu doğrultuda enerji üretim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elektrik üretim ve tüketim noktaları arasındaki stratejik köprü konumunda olan elektrik dağıtım sektörü ise Özbekistan’ın bu yatırımlarının sağlıklı işleyebilmesi için hayati öneme sahip. Aksa Elektrik Grubu olarak, sektördeki derin deneyimimizi kardeş Özbekistan ile paylaşacak olmaktan onur duyuyoruz.”