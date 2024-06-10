Aksa Elektrik’e ‘Yılın En İyi Kredi Anlaşması’ ödülü

Aksa Elektrik, finans sektörünün uluslararası ölçekte en saygın ödülleri arasında yer alan ve Londra merkezli EMEA Finance tarafından düzenlenen Achievement Awards 2023 kapsamında; “Orta ve Doğu Avrupa’da Yılın En İyi Yerel Para Birimi Cinsinden Kredi Anlaşması” ödülünü aldı.

Londra’da düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve sektör devlerinin katıldığı Achievement Awards 2023 töreninde, Aksa Elektrik bünyesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke güçlendirme ve genişletme yatırımları için toplam dört bankanın katılımıyla gerçekleşen 4,1 milyar TL büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir büyüme için finansmana erişim kritik

Elektrik dağıtım sektöründe yatırım ihtiyacı ve finansmana erişimin altını çizen Aksa Elektrik Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) Engin İnal, “Ülkemizin şebeke altyapısının yatırım potansiyeli yüksek, elektrik dağıtımı ise doğası gereği sermaye yoğun bir sektör. Bu sebeple, sektör oyuncularının sürdürülebilir büyümeleri için finansmana erişimleri çok daha kritik. Bugün içinde bulunduğumuz makro konjonktür, şirketlerin finansmana erişim için güçlü ve öngörülebilir bilançoya sahip olmalarını çok daha önemli hale getiriyor. Dört bankamızın katılımıyla imzaladığımız 4,1 milyar TL’lik sendikasyon kredisi şirketimize duyulan güvenin bir göstergesi.” ifadelerinde bulundu.

Dağıtım için 1 milyar dolar yatırım yaptı

Aksa Elektrik çatısı altında Çoruh ve Fırat bölgesinde 9 şehirde yaklaşık 4 milyon nüfusa elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunduklarını belirten Engin İnal, “Hizmet bölgelerimizde kalkınma, refah ve müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımak üzere bugüne kadar 1 milyar ABD doları yatırım gerçekleştirdik. Elektrik dağıtım altyapımızı güçlendirmek ve genişletmek için kapsamlı yatırımlar gerçekleştirirken, bilançomuzu da etkin bir şekilde yönetmeyi başardık.” dedi.

Finansman başarısı sınırları aştı

Ödül ile ilgili görüşlerini paylaşan Engin İnal, “Küresel rakamlar bize elektrik tüketimi ile kalkınma arasında pozitif korelasyon olduğunu gösteriyor. Buradan yola çıkarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet verdiğimiz bölgelerin kalkınmasına ve bölge halkının refahına güç veren altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu uzun soluklu süreçte, şirketimizin bilançosuna ve geleceğine güvenerek 4,1 milyar TL büyüklükteki sendikasyon kredisi anlaşmasına katılan dört bankamıza, finans sektöründe uluslararası ölçekte saygınlığa sahip bu ödüle bizi layık gören jüriye, birbirinden değerli yönetim kadromuza, ana hissedarımız Kazancı Holding’e ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.