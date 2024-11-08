Aksa Enerji yılın ilk 9 ayında FAVÖK büyüklüğünü 5,3 milyar TL’ye yükseltti

7 ülkedeki 10 santral operasyonu ve 2.694 MW kurulu gücüyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji, 2024 yılının 9 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. 2030 Global Stratejisi kapsamında sürdürülebilir yüksek büyümeye odaklanarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarına aralıksız devam eden Şirket, güçlü bilanço yönetimi ve gider kontrolü ile sağlam performansını sürdürdü. Operasyonel giderlerindeki artışı enflasyonun altında %28 ile sınırlamayı başaran Şirket’in FAVÖK’ü 5,3 milyar TL’ye, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 3 puan artışla %25’e ulaştı. Bu dönemde Şirket’in net kârı ise 2,3 milyar TL oldu. Elde edilen başarılı performansın, Şirketi’n Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdiği istikrarlı yatırımlarının bir yansıması olduğunu belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı şunları söyledi: “2030 Global Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimizden biri olan sürdürülebilir yüksek büyümeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de ve yurt dışındaki yatırımlarımızla güçlü bir finansal performans sergiliyoruz. 2030’a kadar operasyonel süreçlerimizi daha da güçlendirmeyi ve rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda, Eylül 2024’te ilk ünitelerini devreye aldığımız Özbekistan-Talimercan santrali ve geçtiğimiz günlerde Özbekistan’daki 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyon süreci sonucunda gerçekleşen 50 MW’lık kapasite artırımı ile enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca, 2030 Global Stratejimiz kapsamında ekiplerimize destek sunmak üzere Mükemmeliyet Merkezi’ni yapılandırdık ve faaliyete geçirdik. Bu merkezin yalın, çevik ve güçlü bir yapı ile Aksa Enerjililerin mevcut başarılarını geleceğe taşımalarında yol gösterici olacağına inanıyoruz.”

Özbekistan ve Gana’da sürdürülebilir yüksek büyüme yatırımları

2024’ün 3. Çeyreğinde Aksa Enerji, Özbekistan’ın Talimercan şehrinde kurduğu 430 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin ilk ünitelerini Eylül 2024’te devreye alarak ticari üretime başladı. Santral’in Ocak 2025’te toplam 430 MW kapasite ile kombine çevrim olarak ticari üretime devam etmesi planlanıyor. Bu yatırımla birlikte Şirket’in Özbekistan’daki toplam kurulu gücü 1,220 MW seviyesine ulaşacak. Aynı dönemde Şirket’in Gana’daki Tema Santrali’nde çift yakıta dönüşüm projesi kapsamında dönüşümün ilk fazı tamamlandı. 2025 yılı itibarıyla santralin karbon salımının düşmesi ve yıllık FAVÖK katkısının yüzde 30 artması bekleniyor.