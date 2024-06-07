Aktif Bank ekosistemi 'Money 20/20’deki yerini aldı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen dünyanın en büyük fintech fuarlarından Money 20/20’ye Aktif Bank damgasını vurdu. Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi kimliğiyle hareket eden ve iştirakleri Aktif Tech, UPT ve PayNKolay ile fuardaki yerini alan Aktif Bank, uluslararası arenada boy gösteren global iş ortaklarıyla temas kurdu ve önemli deneyimler elde etti.

"Bankamız ve iştirakleri için yeni iş birliği fırsatları sağlayacak"

Aktif Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Tech, UPT, PayNKolay Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Mustafa Öztürk, “Dünyanın dört bir yanından teknoloji ve finans kuruluşlarının bir araya geldiği bu önemli etkinliğe bankamız ve iştiraklerimiz olarak katılım sağlamamız çok önemliydi. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve temasların önümüzdeki dönemde bankamıza ve iştiraklerimize yeni iş birliği fırsatları sağlayacağını düşünüyor ve bu yıl da fintech dünyasında oldukça ses getiren bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.