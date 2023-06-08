Alarko Carrier, Ar-Ge ve inovasyona odaklandı

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Yeni dönemde yatırımlarını Ar-Ge ve inovasyon odaklı yapmayı planlayan Alarko Carrier, bu yıl cirosunun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdı. Eskişehir’de yeni bir fabrika satın alarak başlattıkları yatırım sürecini yıl sonunda tamamlamayı planladıklarını kaydeden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Buradaki tesisimizde öncelikli olarak İstanbul Dudullu fabrikamızda üretimini yapmakta olduğumuz ısıtma ürünlerinin imalatını gerçekleştireceğiz. Sonraki süreçlerde üretim gamımızı artıracağız” dedi.

Ar-Ge tesislerinde TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak test çalışmaları yaptıklarını aktaran Akan, ayrıca Carrier’dan yapılan teknoloji transferleri ile ürünlerinde önemli geliştirmeler sağladıklarını vurguladı. Yine bu yıl sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırım hedeflediklerini duyuran Akan, ayrıca Carrier’ın bünyesinde bulunan Toshiba’nın da split klima, ısı pompası ve VRF cihazlarının Türkiye’de satış, pazarlama ve servis faaliyetlerini yürüttüklerini bildirdi.

Hidrojenli kombi ve ısı pompası için Ar-Ge yapıyor

Bu yıl fancoil üretimine başladıklarını ve bataryasını üretmek için yılın ilk çeyreğinde yatırımı tamamladıklarını kaydeden Cem Akan, “Rooftop ve klima santrali laboratuvarımıza ek olarak geçen yılın sonunda fancoil laboratuvarımızı da açtık. Özellikle sirkülasyon pompası ve ısıtma ürünleri için Ar-Ge yatırımlarımız olacak. Yerden ısıtma ürünlerinde iki yıldır bir atılım içindeyiz. Sirkülasyon pompasında yeni kapasiteler ve bina otomasyon uyumlu modelleri piyasaya sunacağız. Güneş enerjili dalgıç pompa ürünümüzü piyasaya sunduk. Isı pompası ve hidrojenli kombi ürünleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Geçen yılı yüzde 71 ciro artışı ile tamamladı

Mevsim koşullarının etkisiyle 2022 ve 2023 yıllarında pazarda artış yaşanırken firma olarak bu artışın üzerinde bir büyüme ile gösterdiklerini kaydeden Akan 2022’yi yüzde 71 ciro artışı ile tamamladıklarını açıkladı.

Akan, “Ciromuz 2 milyar 158 milyon liraya, net karımız yaklaşık 579 milyon liraya ulaşırken toplam özkaynaklarımız ise 1 milyar 226 milyon lirayı aştı. Kapasitemizin yüzde 88’ini kullanabilir durumdayız. Ürün bazlı yatırımlarımız sayesinde üretim ve satış rakamlarımızı önemli ölçüde arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde ise ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artırarak 958 milyon liranın üzerine net karımızı 42 milyon liranın üzerine taşıdık. Toplam öz kaynaklarımız ise yaklaşık 980 milyon lira oldu” dedi.

İhracat oranını yüzde 30’a çıkaracak

Geniş bir yelpazede ihracat yaptıklarını anlatan Cem Akan, 65 ülkeye başta klima santralleri, kombiler, radyatörler ve çatı tipi klima ihraç ettiklerini söyledi. Akan, “Bu yıl özellikle ısıtma ve su basınçlandırma ürünlerinde Alarko markası ile de ihracat yapmak için yeni pazarlar bulma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Şu an yüzde 17 olan ihracat oranımızı önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.