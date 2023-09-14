Alarko Carrier, ısı pompası üretimine başladı 

Alarko Carrier, Ar-Ge çalışmaları tamamlanan Flair Split Isı Pompası üretimine başladı. Ağustos ayı itibarıyla Gebze Fabrikasında üretimine başlanan Flair Split Isı Pompası, düşük seviyedeki CO2 salımı ile çevre dostu özellikler taşıyor. İnverterli ikiz Rotary kompresör, su pompası ve fan motoru sayesinde daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Isıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacını bir arada tek sistemde karşılaması ile sürdürülebilir bir çözüm sunan ürün, 8, 10, 14 ve 16 kw olarak 4 farklı kapasitede üretiliyor.

Türkiye’de ısı pompası üretimi 40 bine çıkacak

Isı pompasının iklimlendirme alanında geleceğin cihazı olarak gösterildiğini ve Avrupa’da son dönemde üretiminde hızlı bir artış olduğunu belirten Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Serhan Taylan, “Özellikle Avrupa pazarında son derece hızlı artışı olan Isı Pompası’nın ülkemizde de orta vadede popüler olacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibarıyla Türkiye’de ısı pompası pazarındaki beklenti yaklaşık 12 bin adetti. Bu rakamın 2030’da yaklaşık 40 bin olacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda monoblok tip ısı pompaları için de üretim planlıyoruz. Isı pompası, merkezi ürünlerde en çok ihracat yapan Alarko Carrier’ın ihracatına teknolojik bir ürün olarak çok büyük bir katkı yapacak.” dedi.