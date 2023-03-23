Alarko Carrier, kombi ve kazan üretimi için fabrika binası aldı

Alarko Carrier, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kombi ve kazan üretimi için Eskişehir'de fabrika binası aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 25657 ada, 9 numaralı parsel üzerinde bulunan toplam alanı 22.564,02 m² olan fabrika binası ve arsasının 167.075.000 TL+KDV bedelin peşin olarak ödenmesi suretiyle Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmasına, karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.