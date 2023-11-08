Alarko Carrier, monoblok ısı pompasını ürün gamına dahil etti

Alarko Carrier, Carrier markasıyla R32’li monoblok ısı pompasını ürün portföyüne dahil etti. Carrier’ın satışa sunduğu Aqua Comfort Monoblok Isı Pompası, düşük seviyedeki CO₂ salımı ile çevre dostu özellikler taşıyor. İnverterli ikiz Rotary kompresör, su pompası ve fan motoru sayesinde yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Isıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacını bir arada tek sistemde karşılaması ile sürdürülebilir bir çözüm sunan ürün, 8, 10, 12 ve 16 kW olarak 4 farklı kapasitede kullanıma sunuldu. A+++ enerji sınıfına sahip olan ısı pompası, konvansiyonel ürünlere göre çok daha yüksek tasarruf sağlıyor.

Aynı zamanda tüketiciye güçlü ısıtma fonksiyonu ile hızlı sıcak su üretim opsiyonu sunuyor. Tatil modu, çift zon kontrolü, günlük zamanlayıcı, haftalık zamanlayıcı, yerden ısıtma ayarı gibi pek çok fonksiyonlarıyla da hayatı kolaylaştırıyor.

Türkiye’de ısı pompası adetleri 20 bine çıkacak

Isı pompasının iklimlendirme alanında geleceğin cihazı olarak gösterildiğini ve Avrupa’da son dönemde üretiminde hızlı bir artış olduğunu ifade eden Carrier Ürün Yöneticisi Ege Benli, şunları söyledi: “Özellikle Avrupa pazarında son derece hızlı artışı olan Isı Pompası’nın ülkemizde de orta vadede popüler olacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibarıyla Türkiye’de ısı pompası pazarındaki beklenti yaklaşık 12 bin adetti. Bu rakamın 2027’de yaklaşık 20 bin olacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda monoblok tip ısı pompaları için pazarda öncü rolü üstlenmeyi hedefliyoruz. Isı pompası, modern klimanın mucidi Carrier markasının ısıtma-soğutma sektörünün geleceğini şekillendirmesinde pay sahibi olacak ürünlerinden bir tanesidir.”