Alarko Holding’in Ortaköy’deki merkez yerleşkesi karbon nötr oluyor

Bu yıl 70. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Alarko Şirketler Topluluğu, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için grup şirketleriyle birlikte eş zamanlı pek çok farklı proje yürütüyor. Tüm tesislerinde enerji ve kaynak verimliliği ile yenilenebilir enerji kullanımını önceliklendiren Alarko, düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlı adımlarına bir yenisi daha ekledi. Holding bundan böyle her yıl yenilenebilir enerjiye dayalı Gold Karbon ve Yeşil Enerji– IREC sertifikası yoluyla merkez yerleşkesinin karbon ayak izinidengelemeyi hedefliyor.

Alarko Holding, sürdürülebilir bir gezegen için sorumlu yatırımlara öncelik veriyor

Alarko Holding çevresel ve sosyal sorumluluğun güçlü bir ifadesi olarak tüm yeni yatırımlarını sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştiriyor. Mevcut faaliyet alanlarını ise ekonomi, insan, teknoloji ve gezegen eksenlerinde dönüştürmek için kararlı adımlar atan Holding, doğayla uyumu gözeten yenilikçi teknolojiler, Ar-Ge yatırımları ve döngüsel iş modelleriyle düşük karbonlu ekonomiye destek veriyor. Yakın zamanda Türkiye’de sorumlu iletişim politikasını yayınlayan ilk holding olan ve marka iletişimi süreçlerinde de çevresel ve sosyal etkileri dikkate alma sözü veren Alarko, bu yöndeki tüm adımlarını UN Global Compact ilkelerine, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerine (WEPs)etkin katkı sağlama hedefiyle planlıyor.

Alarko Tarım Grubu sürdürülebilirlik ve güvenilir gıda için modern seracılıkta dünyanın sayılı yatırımcılarından biri olmayı hedefliyor

Sağlıklı ve güvenilir gıda arzına katkı sunmak için 2023 yılında tarım sektörüne giriş yapan Alarko, modern seralarında jeotermal enerjinin sürdürülebilir gücünden yararlanıyor.Kullanılan jeotermal su, doğal döngüyü koruma prensibiyle yüzeyle temas etmeden re-enjeksiyon yöntemiyle yer altındaki rezervlere geri kazandırılıyor. Son teknolojiye sahip akıllı tarım uygulamalarıyla üretilen pestisitsiz ürünler hem iç pazarda satılıyor hem de dış pazarlara ihraç ediliyor.

Tarımda 360 derece yer alma hedefiyle ilerleyen Alarko Tarım Grubu’nunÇankırı’da hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük hibrit mikro granülgübre fabrikasında %65 daha az enerji ve %70 daha az su kullanılırken, 1200 kWp kapasiteli güneş enerji sistemi enerji tüketiminin %35’ini karşılıyor.

Alarko, enerji depolama alanında ülkeye teknoloji transferi sağlıyor

Alarko Enerji Grubu, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji depolama sistemlerine yatırım yaparak düşük karbonlu ekonomiye geçişe maksimum katkıyı sağlamayı hedefliyor.Yenilenebilir enerji kapasitesini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3,5 kat artırarak mevcut 140 MW kurulu gücünü toplam 640 MW’a ulaştırmayı hedefliyor.

Bu yıl Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve lityum-iyon batarya üretim hattı kurmak için dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden Gotion Group ile bir ortaklık kuran Alarko’nun bu yatırımı, teknoloji transferi, Türkiye’de bir AR-GE merkezi kurulması ve yurtdışına ihracat boyutlarını da içeriyor.

Alarko Carrier hayata geçirdiği uygulamalarla sektörüne ilham veriyor

Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği temel bir strateji olarak benimsiyor. Alarko Carrier Eskişehir Fabrikası’nın çatısında yer alan güneş enerjisi sistemiyle yıllık 500.000 kWh elektrik üretilmesi hedefleniyor. Tesisin kombi üretim hattında kurulan geri döngülü su kullanım sistemi ile atıksu miktarı minimize ediliyor.

Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu, 2023 yılının son çeyreğinde ürün yelpazesine dahil ettiği Alarko markalı fotovoltaik paneller ile iklim değişikliği ile mücadeleye önemli bir katkıda bulunuyor.

Fethiye Hillside Beach Club sürdürülebilir turizmde öncü bir rol üstleniyor

İleri düzeyde sürdürülebilirlik uygulamaları ile Haute Grandeur “Best Eco-Friendly Resort" kategorisinde Avrupa’nın en iyisi ödülüne sahip olan Hillside Beach Club, her yeni misafiri için bir ağaç tohumunu ekiyor. 2003 yılından bu yana 305.000’den fazla ağaç tohumunu toprakla buluşturan tesis, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip. Sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardına göre doğrulatan Hillside, I-REC sertifikası ile yeşil enerji kullanımını destekliyor. Su kullanımını en aza indiren ve kaynaklarını etkin yöneten otellere verilen "Travelife Gold" sertifikasına da hak kazanantesis, sıfır atık politikasıyla çalışıyor.

Hillside Beach Club ayrıca çevresindeki flora ve faunayı tespit etmek amacıyla kara ve deniz biyoçeşitlilik envanteri oluşturuyor. Yerel ürünleri ve tedarikçileri desteklemeye,kültürel etkinlikleri turizmle birleştirmeye özen gösteren Hillside, toplumsal ve ekolojik sürdürülebilirliği destekleyen hizmet felsefesiyle turizm sektöründe örnek teşkil ediyor.