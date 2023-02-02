AlbarakaTech Global’de üst yönetime 2 atama

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın iştiraki olarak 2019 yılında kurulan, Türkiye’de ve yurt dışında birçok banka ve finansal kurumun teknoloji süreçlerini tasarlayan, katma değerli BT ve yapay zekâ çözümleri üreten AlbarakaTech Global, yeni dönem stratejileri doğrultusunda büyümeye devam ediyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, satış ve pazarlama faaliyetlerini merkeze alacağı bir döneme giren şirket, Genel Müdür Ali Tuğlu liderliğinde organizasyon değişikliğine giderek üst yönetimine iki yeni genel müdür yardımcısı atadı. AlbarakaTech Global'in yeni organizasyon yapısında “Ana Bankacılık Çözümleri”, “Dijital Bankacılık Çözümleri”, “Strateji ve İş Geliştirme” ve “Veri ve Temel Fonksiyonlar” adlarında dört genel müdür yardımcılığı bulunuyor.

Bu kapsamda, Ana Bankacılık Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Alper Uncuoğlu, Veri ve Temel Fonksiyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ufuk Şengel’in ataması gerçekleştirildi.