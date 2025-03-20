Alman devi 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, şube sayısında "önemli" bir azalma ile 2025 yılında perakende bankasının personel sayısını yaklaşık 2.000 kişi azaltacağını söyledi.

Sewing, "Bu yıl planladığımız gibi şubelerimizi oldukça önemli sayıda azaltacağız" dedi ve kesintilerin hem Deutsche Bank hem de Postbank markalarında olacağını sözlerine ekledi.

Deutsche Bank geçen yıl 125 şubesini kapattı ve daha fazla kapatmanın yolda olduğunu belirtti.

Sewing ve banka, 2025 yılında kaç şubenin daha kapanacağını açıklamadı. Sewing, bankanın işlerin yeniden yapılandırma maliyetlerini zaten hesaba kattığını söyledi.