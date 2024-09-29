AltılıGanyan.com sponsorlu yarışlarına devam edecek

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yasal bayisi olarak çevrimiçi at yarışı bahislerine katılım sağlayan AltılıGanyan.com, İstanbul’un ardından Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda da sponsorlu koşu düzenledi.

AltılıGanyan.com koşusu öncesi yapılan tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Genel Müdür Enis Yazırlıoğlu, Anadolu’da koşular düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı. TJK ile imzalanan Yarış Sponsorluğu anlaşması çerçevesindeki yarışlarda, at yetiştiricilerinin de desteklendiğini vurgulayan Enis Yazırlıoğlu, platform olarak bu alanın gelişmesine katkı vermek istediklerini belirtti.

Hitay Holding’in online oyunlar düzenlemedeki deneyimine işaret eden Enis Yazırlıoğlu, kendi platformları üzerinden de Milli Piyango’nun diğer oyunlarını sunmaya başlayacaklarını kaydetti.

At yarışlarının kitle sporlarına kıyasla farklı bir seyir deneyimi sunduğunu belirten Yazırlıoğlu platformlarında bu deneyimi yansıtma amacını taşıdıklarını anlattı.

Ankara’da düzenlenen Altılıganyan Koşusu’nu ise jokeyi Ercan Çankaya ile “Mon Coeur” oldu. Düzenlenen kupa töreninde, Mon Coeur'un sahibi Bilge Heper’e "AltılıGanyan.com Kupası", AltılıGanyan.com'un Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu tarafından takdim edildi.