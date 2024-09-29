Yapı Kredi çalışanlarının günlük yemek ücretine zam

Hayat pahalılığı karşısında çalışanların günlük yemek ücretleri de hızla eriyor. Son olarak, Koç Holding'in finans sektöründeki iştiraki Yapı Kredi Bankası, çalışanların yemek ücretine ciddi bir zam yaptı.

Ocak ayında 210 TL'den 260 TL'ye yükseltilen yemek ücreti, son zamla birlikte yüzde 35 artarak 350 TL'ye çıkarıldı.

Bu artışla birlikte yıl başından bu yana yemek ücreti toplamda yüzde 70'e yakın bir oranda artırılmış oldu.

BASİSEN (Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası) ile devam eden müzakerelerde bu zam kararı alındı. BASİSEN Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu, artan enflasyon nedeniyle çalışanların yemek ücretlerinin eridiğini belirterek, mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etmişti.