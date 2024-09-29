34. Akbank Caz Festivali müzik severleri bekliyor

Şehrin Caz Hali mottosuyla bu yıl 34.’sü düzenlenen Akbank Caz Festivali, 13 Ekim’e kadar İstanbul’un 10 farklı bölgesinde, 20 farklı mekânda cazın farklı tonlarını, klasik ve modern yorumlarını sanatseverlerle buluşturuyor. 200’den fazla sanatçıyla Beyoğlu’ndan Yeniköy’e, Moda’dan Kuzguncuk’a kadar uzanan farklı lokasyonlarda gerçekleşecek olan festival, cazın büyüleyici atmosferini İstanbul’un her köşesine taşıyor.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali aynı zamanda çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden projeleriyle cazın farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı festivalle ilgili olarak “34 yıldır İstanbul’un kültürel dokusuna katkıda bulunan Akbank Caz Festivali, bu yıl da cazın evrensel dilini şehrin her köşesine taşımaya devam ediyor. Hazırlıklarımızı tamamladık ve bu yıl da cazseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. İstanbul’u cazın ritmiyle buluşturacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diyor.

Konserler ve etkinliklerle ilgili bilgi için: https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi/akbank-caz-festivali-34-yilini-34-konser-ile-kutlayacak-haberi-766991