Akbank Caz Festivali 34. yılını 34 konser ile kutlayacak

Akbank’ın uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak. Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 - Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği ücretsiz konser ile başlayacak.

“Sanatın tüm renklerini sahipleniyoruz”

34. Akbank Caz Festivali’nin kültür sanat dünyası için büyük bir önem taşıdığını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür; “Akbank olarak, sanatın tüm renklerini sahipleniyoruz ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Caz festivalimiz de bu bağlamda bizim en uzun soluklu projelerimizin başında geliyor. Cazın birleştirici, özgürleştirici ve yaratıcı gücüne inanıyor, bunu geleceğe taşıyıp yeni nesillerle buluşturmak için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş ve zengin bir içerikle hem ülkemizden hem de dünyadan pek çok değerli caz sanatçısını ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

“Kültürel ve sanatsal platform”

Sürdürülebilir bir festival yapmanın altını çizen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “Akbank Caz Festivali’nin, 34. yılında da cazın farklı renklerini ve çeşitliliğini sunmak için kapsamlı bir program hazırladık. Festivalimizin hem yerli hem de uluslararası sanatçılardan oluşan zengin kadrosuyla, müzikseverlere ilham verici bir deneyim sunacağına inanıyoruz. Akbank Caz Festivali ile sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal kültür gelişimine katkı sağlayan kültürel ve sanatsal bir platform olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Kültürel gelişimi odağına alan 'insan için sürdürülebilirlik' bakış açısıyla özel eğitim programlarına ve eğitici projelere yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

Isaiah Collier The Chosen Few

Konserler

Festivalin son açıklanan isimleri ise şöyle: Yeni nesil iki vokalisti ve 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Güneş Cengiz ve Adar Geçimli, Meriç Dönük, İstanbul West Side Collective, gitarist ve besteci Barış Arslan ve orkestrası, Betty Carter’ın dünyasını keşfe çıkacak İpek Göztepe, müzisyen, besteci ve söz yazarı Asena Akan, Selût & Tuğçe Şenoğul, Sori Quartet sahne alacak.

Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet, İngiliz davulcu, besteci ve prodüktör Tom Skinner, Borusan Müzik Evi’nde festival izleyicisiyle buluşacak.

Mehmet Uluğ Gecesi’nde Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma’nın hayata geçirdiği Trakya Funk projesi ile konukları Bilge Günaydın Quintet yer alacak.

Aynı zamanda caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini farklı mekânlarda ağırlayacak festivalde caz vokalisti Kurt Elling, Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Tatiana Eva-Marie ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio gibi isimler sahnede olacak.

34. Akbank Caz Festivali’nde Brad Mehldau, Meksikalı davulcu Antonio Sánchez ve dörtlüsü Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming, Caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, basçı Milo Fitzpatrick ile saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, “Şarkı Projesi” ile Ayşe Tütüncü, Tophane Noise Band’e bu konserinde eşlik edecek iki davulcu Berke Can Özcan ve Rana Uludağ, Dave Okumu & 7 Generations, Adi Oasis, Blue Lab Beats ve duo performanslarıyla vokalist Aydın Kahya ile orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov’un “The Best Movie Songs of All Time” projesi ve daha birçok konser yer alacak.

Kahil

Etkinlikler

Caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği 34. Akbank Caz Festivali’nde aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için atölyeler ve caz odağında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalin bir diğer özel etkinliği, kurduğu büyük orkestraların yanı sıra 60’lar ve 70’lerde dünyaca ünlü müzisyenlerle konserler veren saksafon ustası İsmet Sıral’ı ve onun sıra dışı müzikal vizyonunu yeniden keşfetmeye davet eden Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve “Belgeselin Belgeseli” ve belgesel sonrası Ayşe Tütüncü ve Meriç Demirkol dinletisi olacak.

34. Akbank Caz Festivali konserlerinin biletlerini Biletix’ten alabilir, festival hakkında detaylı bilgi için akbanksanat.com’u ve Akbank Sanat sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.