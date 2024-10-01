Altınay Savunma Teknolojileri’nden tarihi kâr

Bu yılın mayıs ayında halka arz olan Altınay Savunma Teknolojileri, güçlendirdiği sermaye yapısıyla, büyümesine hız kattı. 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 783,9 milyon TL hasılat elde ederek 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük bir artış gösterdi. Brüt karını, önceki yıla kıyasla yüzde 184 artırarak 403,6 milyon TL’ye ulaştıran şirket, net kârda ise büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. İlk yarı bilançosunda yüzde 1911 oranında artan net dönem kârı, tarihi bir büyüme ile 141,5 milyon TL’ye ulaştı. Bu olağanüstü artışla şirket, finansal yapısının güçlendiğini ve sürdürülebilir bir kârlılık stratejisi izlediğini de göstermiş oldu.

FAVÖK 4,6 katına çıkarak 339,7 milyon TL’ye ulaştı

Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılının ilk yarısında FAVÖK performansında da dikkat çekici bir artış kaydetti. 2024 yılı ilk altı ayı itibarıyla FAVÖK, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 4,6 kat çıkarak 339,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şirketin 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen başarılı performans ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“2024 yılının ilk yarısındaki gerçekleştirdiğimiz bu güçlü performans, Altınay Savunma Teknolojileri’nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir göstergesidir. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve yüksek enflasyona rağmen, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için attığımız adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Savunma sanayiindeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Maliyetler yüzde 38 azaldı

2024’ün ilk yarısında yüksek enflasyon baskılarına rağmen, Altınay Savunma Teknolojileri’nin toplam maliyetleri yüzde 38 oranında düşerek 380,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2023’ün ilk yarısında 611,5 milyon TL olan maliyetler kalemi, etkin maliyet yönetimi ve süreç iyileştirmeleri ile azaltıldı. Ayrıca operasyonel verimliliği artırmak ve kaynakları daha etkili kullanmak için geliştirilen stratejik uygulamalar da bu başarıda etkili oldu.

Altınay Savunma Teknolojileri, yılın ikinci yarısında da inovatif projeleri ve stratejik iş birlikleriyle hem yurtiçi hem de yurt dışı pazarlarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.