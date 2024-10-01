Çinli dev Chery, Türkiye'nin kapısını çaldı: Görüşmeler ne durumda?

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin Türkiye'de yapacağı yatırımla ilgili gelişme yaşandı.

Bir Türk yetkili, Chery'nin Türkiye'de yatırım yapması konusundaki görüşmelerde son aşamalara gelindiğini açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada araç fabrikası kurmak için görüşmeler yürüten Chery'nin ne ölçekte veya hangi ürünleri üretmek için yatırım yapacağı konusunda bilgi vermedi.

Hali hazırda 2 milyon ticari ve binek araç üretim kapasitesiyle Avrupa'nın başlıca taşıt üreticilerinden birisi olan Türkiye, yurt dışında üretim tesisi kurma arayışında olan Çinli otomobil üreticileriyle bir süredir görüşmeler yürütüyor.

BYD de yatırım yapacağını açıklamıştı

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de bir milyar dolar yatırım ile yıllık 150 bin araç kapasiteli araç fabrikası kuracağını temmuz ayında açıklamıştı.

Son olarak Chery International'ın Başkanı Zhang Guibing hafta sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Fatih Kacır ile görüşmüştü.

"Türkiye'ye planlanan yatırımlar sorunsuz devam ediyor"

Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısı" yaptığı iddiaları üzerine söz konusu ülkeden Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar sorunsuz devam ettiği bildirilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmediği bildirmişti.