Bakan Kacır’dan Chery açıklaması: Henüz bir yatırım anlaşması yapılmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye Tech Visa Programı Tanıtım Töreni'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı'nın 316 noktayı, 128 ülkeyi birbirine bağlayan ve bu yönüyle bütün dünyada en fazla sayıda noktayı birbiriyle ilişkilendiren havaalanı olma niteliği taşıdığını belirten Kacır, "İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin, teknoloji girişimciliğinin ve nitelikli insan kaynağının buluşma adresi olması hüviyetini güçlendirecek bir adım atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile teknolojik girişimlerin Türkiye'ye merkezlerini taşımasını ve teknolojik geliştirme yolculuklarına Türkiye'de devam etmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, "Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurduğumuz muazzam bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa etti." diye konuştu.

Teknoparkların sayısını 2'den 104'e çıkardıklarını anımsatan Kacır, teknoparklarda bugün 10 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin AR-GE ve yenilik odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kacır, Türkiye'nin 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu, araştırma geliştirme insan kaynağını 29 binden 270 binin üzerine bu dönemde yükselttiklerini kaydetti.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerine sahip olduğunu hatırlatarak, "Hedefimiz 2030 yılına dek Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve bunların en az 100'ünün milyar dolar değeri aşması. Bunu yapabilmek adına Türkiye'yi dünya çapında bir çekim merkezini haline dönüştürmemiz çok kıymetli." değerlendirmesini yaptı.

Geçen aylarda Atatürk Havalimanı'nda Terminal İstanbul projesinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Dünyanın en büyük teknoparkını Atatürk Havalimanı'nda kuruyoruz, inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Terminal İstanbul'un da devreye girmesiyle birlikte hem İstanbul'un hem Türkiye'nin teknolojik girişimciliğinde küresel bir merkez olma iddiası daha da güçlenmiş olacak." dedi.

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile teknoloji girişimlerine ve teknoloji girişimlerinde istihdam edilen nitelikli insan kaynağına hızlandırılmış prosedürlerle Türkiye'de çalışma ve ikamet izinleri sunacaklarını kaydederek, "Teknopark imkanlarımızdan etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacağız ve böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkmasına hizmet edeceğiz." diye konuştu.

"Yatırım için görüşmelerimiz devam ediyor"

Türkiye'nin dünyanın 6-7 kıtasıyla çok etkin şekilde etkileşimi olan bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Medeniyet tarihimiz boyunca güçlü ilişkiler içinde olduğumuz dost ve kardeş coğrafyalarımızdan gerek en büyük ticaret partnerlerimiz olan Avrupa ülkelerinden, Balkan ülkelerinden ve gerekse dünyanın çok farklı merkezlerinden nitelikli insan kaynağı çekme iddiamız var." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin en güçlü yönünün altyapısı ve ekosistemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu ekosistem dünyada pek çok ülkede yok. Özellikle küresel düzeyde yükselen yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'nin de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ve teknoloji girişimleri için cazibe merkezi olma iddiasını güçlendirmekte olduğunu gözlemliyoruz. Müslüman teknoloji girişimcilerinin, araştırmacıların dünyanın farklı coğrafyalarında karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık uygulamaları Türkiye'nin onlar için aslında teknoloji girişimciliğini ve bilimsel araştırma yolculuğunu sürdürecekleri adreslerden biri olmasını da beraberinde getirecektir diye değerlendiriyoruz. Teknoloji girişimciliğinde dünyanın tüm coğrafyalarından nitelikli beşeri sermayeyi ve teknolojik girişimcilerini Türkiye'ye çekmek adına aynı kararlılıkla hareket ediyor olacağız."

Chery ile henüz bir yatırım anlaşmasının yapılmadığını belirten Kacır, "Hem onlarla hem başka markalarla görüşmelerimiz sürüyor. BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir. Malumunuz temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın huzurunda bir yatırım anlaşması imzalamıştık. O yatırım anlaşmasında öngörülen süreç gerçeğe dönüşüyor. Kendileri hızla yatırımı gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de kendilerine her konuda etkin şekilde yardımcı olmaya, yatırım anlaşmasında öngördüğümüz şekilde bu yatırımın 2 yıl gibi bir zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Malumunuz bu yatırımlar sadece üretim yatırımları değil, aynı zamanda AR-GE ve inovasyon yatırımları olarak planlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye teknoloji geliştirmenin, AR-GE'nin, inovasyonun ve katma değerli üretimin merkezi"

Kacır, küresel yatırımcılara Türkiye'nin sadece bir pazar olmadığı mesajını verdiklerini dile getirerek, "Türkiye sadece bir üretim merkezi de değildir. Türkiye teknoloji geliştirmenin, AR-GE'nin, inovasyonun ve katma değerli üretimin merkezidir. Özellikle küresel yatırımcıları da tüm bu hedeflerimizi kuşatacak planlarla Türkiye'de görmek istiyoruz. Biz de kendilerine davetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay HİT-30 Programı'nı açıkladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti: "2030 yılına dek 30 milyar dolarlık bir yüksek teknoloji yatırım programını hayata geçireceğiz. Çipten bataryaya, güneş hücresinden rüzgar türbinlerine, AR-GE merkezlerine, elektrikli araçlara ve önümüzdeki dönemde hiper ölçekli veri merkezi gibi alanlara Türkiye'nin yatırım çekmesini hızlandıracak adımlar atacağız. Ama ifade ettiğim gibi bu yatırımların hiçbiri sadece bir üretim yatırımı olarak kurgulanmıyor. Türkiye AR-GE'nin ve yeniliğin merkezi olma iddiasını bu yatırımlarla sürdürecek."

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile en önemli tekliflerinin onları Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosistemine dahil etmek olduğunu ifade ederek, "TÜBİTAK programlarından, KOSGEB programlarından, teknopark uygulamalarımızdan yararlanmalarını sağlamak. Aynı zamanda hem bireysel olarak hem de çalışanları için etkin ve hızlı şekilde çalışma ve ikamet izinleri sunmayı arzu ediyoruz. Kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonlarından yararlanma imkanını onlara sunuyoruz ki son dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri bu oldu." dedi.

"Birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız"

HİT-30 Programı'nın muazzam bir ilgi uyandırdığını aktaran Kacır, gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde bir uluslararası yatırım konferansı da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kacır, "Özellikle HİT-30 Programı ile birlikte yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'de gerçekleşmesine yönelik ilgi çok yükseldi. Biz de çok sıkı görüşmeler içindeyiz. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar biz birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız." diye konuştu.

Girişim sermayesi yatırım fonlarını Türkiye'de ölçeklendirdiklerini kaydeden Kacır, bu fonlara erişim imkanı, aynı zamanda da Türkiye'de yaşama kolaylığını sağlayacak şekilde sağlık hizmetlerinden de etkin şekilde yararlanma olanağı sunduklarını belirtti.

Coğrafyanın, ülkenin tüm imkanlarını nitelikli insan kaynağı için ve dünyanın en başarılı teknolojik girişimcileri için seferber ettiklerini ifade eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir rekabet. Dünyanın en zengin, en gelişmiş ülkelerinde de benzer davet programları var. Biz bu programları da inceledik. Onların sunduğu imkanlar, fırsatlar da bizim sunduğumuz imkanlar ve fırsatlar arasında gerçekçi bir mukayese yaptık. İnanıyoruz ki biz şu anda teknoloji girişimleri için en öncelikli adres haline geleceğiz. Türkiye bu imkana, bu olanağa sahiptir. Biz de bu imkan ve fırsatları girişimciler için harekete geçirmek adına Türkiye Tech Visa Programı paydaşlarımızla birlikte kurgulamış ve hayata geçirmiş olduk."