Alves Kablo'dan 778 milyon lira halka arz büyüklüğü

Alves Kablo Sanayi paylarının halka arzında 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplandı.

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo’nun sermayesinin 120 milyon liradan 160 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılan 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet pay halka arz edildi.

Alves Kablo paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 19,45 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 17,5 katı olmak üzere toplamda 5,3 kat filtrelenmemiş talep geldi.