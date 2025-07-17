Alfemo’nun yeni Genel Müdürü Tolga Kaya oldu

Zeren Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Alfemo Mobilya’nın üst yönetiminde değişiklik yapıldı. Mobilya sektöründe önemli başarılara imza atan Tolga Kaya, Alfemo’nun yeni Genel Müdürü oldu. Perakende sektöründe uzun yıllara dayalı tecrübesiyle Tolga Kaya, yeni görevinde Alfemo’nun büyüme stratejilerini hayata geçirmeye ve şirketin ulaştığı bölgelerdeki operasyonları daha da güçlendirmeye odaklanacak. Kaya, modern ve otomasyona dayalı üretimiyle, Türkiye’nin tamamına ulaşan Alfemo’nun global büyümesinde de etkili rol üstlenecek. Tolga Kaya’nın liderliğinde Alfemo Mobilya, yeni dönemde müşteri odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendirerek, Türkiye'nin en güvenilir markaları arasındaki yer almaya devam edecek.

Tolga Kaya kimdir?

1977 yılı doğumlu Tolga Kaya, 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına 2001 yılında Mudo Satış Mağazaları’nda başlayan Kaya, burada sırasıyla Mağaza Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Satış Koordinatörlüğü pozisyonlarında görev aldı. Perakende sektöründe 16 yıllık deneyiminin ardından 2016 yılında mobilya sektörüne adım atan Kaya, sektörde satış, perakende ve mağazacılık alanlarında direktörlük görevlerinde bulundu. En son Kelebek Mobilya’nın Genel Müdürü görevini yürüten Tolga Kaya, evli ve iki çocuğu bulunuyor. Kaya, temmuz ayı başında Zeren Group bünyesine katılan Alfemo Mabilya’nın Genel Müdürü olarak görev yapacak.