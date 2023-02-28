Ambiyans Fuarı, ‘üretime devam’ mesajı verecek

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı fuarlar iptal olup, bazıları ertelenirken, Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları İhracat Fuarı, önceden açıklanan takvime uygun olarak 2 Mart’ta kapılarını açacak.

5 Mart’a kadar Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda depremzedeler için 3 ayrı yolla yardım toplama imkânı sunulacak. Fuar, zamanında açılarak yurtdışında oluşan “İstanbul da depremde yıkıldı” yanlış algısıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyaları Markaları Derneği (GEEM) Başkanı Ahmet Çığır Şahin, fuarı açmalarında etkili olan konular hakkında EKONOMİ gazetesine konuştu. İhracatçı markaların önünü açmak ve potansiyellerini artırmak için katılımcılardan fuar katılım bedeli almadıklarını söyleyen Şahin, bu fuarda depremzedelere üç ayrı şekilde yardımda bulunacaklarını söyledi. Ayrıca deprem sonrası Türkiye ile ilgili negatif bir algı oluşmaya başladığını dile getiren Şahin, “Yurtdışında depremin sadece güney bölgemizdeki illeri etkilemediği, İstanbul’u etkilediği yönünde bir algı oluştu. Bu durumun bize zarar vermemesi için, bu fuarı açarak dünyaya ayakta olduğumuzu, depremden etkilenen 11 kente destek olacak güçte olduğumuzu, ürettiğimizi ve ihracat yapacak güçte olduğumuzu göstermek için 2 Mart’ta fuarı açmaya karar verdik. Gerek ülkemizin motivasyonunu artırıp hayata tutunmak, gerekse de olumsuz algıları yıkmak için de fuarımızı açma kararı aldık” diye konuştu.

200 marka fuarda yer alacak

200’den fazla üretici ve markanın katılımcı olduğu fuara dünyanın dört bir yanından 77 ülkeden yüzlerce profesyonel alıcının da gelmesinin beklediğini aktaran Şahin, “Yaşadığımız üzücü olaylardan dolayı bireysel ve kurumsal olarak yaptığımız desteklerin dışında fuarda ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle ihracatçı markaların önünü açmak ve potansiyellerini artırmak için katılımcılardan fuar katılım bedeli almama kararını verdik. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olması nedeniyle de bu kararı aldık” dedi.

Kızılay ve AFAD’ın standı olacak

Buna il ilave olarak AFAD ve Kızılay yetkilileriyle görüşerek onlara fuarda bir stand verdiklerini aktaran Şahin, şu açıklamayı yaptı: “Ayrıca fuarda oluşabilecek ticaret hacimlerinin en az yüzde 5’ini bağış olarak aktarma çağrısında bulunduk. Bu bağ bağışları da AFAD ve Kızılay üzerinden yapacağız. Buna ilave olarak yurtdışından gelecek her profesyonel yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturduk. Bunun bir kısmı AFAD’a bir kısmı da Kızılay’a verilecek.”

Teşhir ürünleri bağışlanacak

Ahmet Çığır Şahin, bu yardımlara ilave olarak isteyenlerin fuar bitiminde teşhir ürünlerini geri götürmeyip, AFAD'a bağışlayarak ayni yardımda bulunma imkânı sunacaklarını söyledi. Teşhir ürünlerini bağışlamak isteyenlerin listelerini AFAD’a bildireceklerini aktaran, “Özellikle tencere gibi yemek pişirme ürünleri ile sofra ürünleri önemli olacak. Ayrıca fuarda kurulan Kızılay ve AFAD standıyla da fuara gelen vatandaşların da bağışta bulunma imkânı sunulacak” bilgisini verdi.

Bu fuarda yurtdışından gelen profesyonel alıcılara 2 gün ücretsiz konaklama imkânı sunduklarını belirten Şahin, ayrıca deprem bölgelerinden gelmek isteyen sektör mensuplarına da fuar boyunca ücretsiz konaklama desteği sunacaklarını açıkladı.