Anadolu Efes, Rusya’dan cevap aldığını açıkladı

Anadolu Efes (AEFES), Rusya'daki iştirakinin satın almasına yönelik onay verilmediği açıklamasını KAP’a yaptı. Açıklamada, Rus düzenleyici otoritelerinin bildirimine göre satın alma işleminin mevcut yapısının onaylanmadığı belirtildi.

Anadolu Efes ve AB InBev, otoritelerin kararını gözden geçirdiklerini açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamamızda Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketimizin yüzde 100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Şirketimiz ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Ardından, Tarafların, EBI'nin AB InBev Efes BV'deki AB InBev'in kontrol dışı hisselerini satın alması konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştur.

Diğer yandan satın alım işlemi ilgili ülkelerdeki mercilerin verecekleri onaylara tabi olduğu duyurulmuş ve yasal süreç 19 Aralık 2023 tarihinde başlatılmıştır.

Rus düzenleyici otoriteler tarafından Şirketimize 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılan bildirime göre, işlemin mevcut yapısı onaylanmamıştır. Bunun sonucunda, Anadolu Efes ve AB InBev otoritelerin kararını gözden geçirmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler usulüne uygun şekilde duyurulacaktır."

Haberler çıkmıştı

AB InBev'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Anadolu Efes'in yüzde 100 iştiraki olan EBI tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Anadolu Efes ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı Nisan 2022'de kamuya duyurulmuştu.

Ardından, tarafların, anlaşmaya vardığı duyurulmuş ancak geçen günlerde bir haber üzerine onay gelmediği iddia edilirken, Anadolu Efes kendilerine henüz bu bildirimin yapılmadığını açıklamıştı.

AEFES hissesinde, haberin çıktığı gün görülen düşüşe karşın bugün hisse senedi yüzde 4'e yakın primli seyrediyor.