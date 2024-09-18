Anadolu Neft, Exide Akü’nün Konya distribütörlüğünü aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Selçuk Otel’de düzenlenen ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşen programa, Exide Technologies Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi İhracat Satış Müdürü ve Koordinatörü Giuseppe Bordini de katıldı. Anadolu Neft ve Exide Akü’nün temsilcileri, bu yeni ortaklığın getireceği yenilikler ve hedeflerle ilgili detayları katılımcılarla paylaştı.

“Müşteri odaklı çalışıyoruz”

Anadolu Neft Şirketler Grubu Danışmanı Yard. Doç. Seyfettin Kurt firmanın bugün geldiği noktayı vurgulayarak, “İşe ilk başladığımızda bir muhasebecimiz bir de depocumuz vardı. Yapmaya çalıştığımız şey müşteri odaklı bir pazarlama şirketi kurmaktı. Şu anda toplamda 70 kişinin çalıştığı beş şirket haline geldik. Bugün de sektörün önde gelen firmalarından Exide firmasıyla el sıkıştık. Dünyadaki en kaliteli akü markalarından biri olduğu için Exide’ın bize ciddi anlamada katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Konya sanayisinde toplam 1200 firmayla çalışıyoruz. Ortak motivasyonumuz onlardan gelecek olan geri dönüşlerle en iyi şekilde hizmet verebilme reflekslerimizi geliştirmek” dedi.

“Yüz araçtan yirmisinde Exide var”

Exide markasının yaklaşık 140 yıllık serüveninden bahseden Exide Akü İş Birimi Müdürü Ceyhan Kahrıman yaptığı sunumda firmanın Avrupa’da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kahrıman, “Otomotiv sektöründe marş motoru, star-stop motoru gibi keşifleriyle Exide, bugün Avrupa’nın 12 ülkesinde yaklaşık 5 bin çalışanıyla dünyadaki ikinci büyük akü üreticisi konumundadır. Üretimimizin yüzde atmışını otomotiv sektörü için yapılıyor. Bugün Avrupa’da üretilen her yüz araçtan yirmisi fabrikadan Exide marka akü ile çıkıyor. Amacımız tüketicilere orijinal ekipmanda yaşadıkları güveni sunmaya devam etmek” şeklinde konuştu.

Yapılan pazar araştırmalarından da bahseden Ceyhan Kahrıman, “Ülkemizde kullanıcılar gittikleri ustaların tavsiyesi üzerine alım yapıyor. Yani markayı marka yapan aslında ustanın kendisi. Ustalarımız da kaliteli, spot olmayan, kar edebileceği ürünü satmak istiyorlar. Ayrıca satış sonrası hizmet, fiyat istikrarı gibi konularda güvendiği firma ile çalışmak istiyorlar. Biz de aynı isteklerle Anadolu Neft ile çalışıyoruz. Kaliteli, spotu olmayan, güvenilir ürün temini konusunda da Exside olarak söz veriyoruz” dedi.

“Geleceğe en hazır markayız”

Konuşmasında düzenlenen program için Anadolu Neft’e teşekkür eden Exide Technologies Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi İhracat Satış Müdürü ve Koordinatörü Giuseppe Bordini, “Geleneksel araçlardan elektrikli araçlara kadar araçlar değişse de 12 voltluk aküler değişmiyor. Burada, dünyadaki ikinci büyük akü üreticisinden bahsediyoruz. Exide gelişen teknoloji karşısında geleceğe hazır olan tek şirket. Geçen yıl İstanbul’da yaptığımız ilk ana bayi toplantımızda da mesajımız “Geleceğe hazırız” olmuştu. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinin tercihi olan Exide markası; teknolojisi, geliştirdiği ürünleri ve sektöre yön vermesiyle geleceğe en hazır marka” ifadelerini kullandı.

“İş ortaklarımızın yanındayız”

Programa katılan sektör temsilcilerine teşekkür eden Anadolu Neft Satış Müdürü Sadeddin Kurt, “Verimli bir toplantı olduğunu ümit ediyorum. Bizim tek amacımız düzenli ziyaretlerimizle iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Sürekli olarak sahadayız, bütün sorunlarında onların yanındayız. Bugün burada ağırladığmız Avrupa Başkanı Giuseppe Bey’den Cihan Bey’e kadar sizin problemlerinizi çözmek için buradayız” dedi.