Anadolubank 2024 yılında yüzde 64 büyüdü

Güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle 2024 yılında da başarılı performansını sürdüren Anadolubank, aktif büyüklüğünü 2023 yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 142,5 milyar TL'ye, net karını ise yüzde 81’lik artışla 5,3 milyar TL’ye taşıdı.

Anadolubank Genel Müdürü Suat İnce, bankanın 2024 performansını değerlendirirken şu açıklamalarda bulundu: "Stratejik odak alanlarımızda yaptığımız geliştirmeler ile kaydettiğimiz ilerleme, finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Reel sektörün finansmanında aktif rol üstlenmeye devam ederek, nakit kredilerimizi yüzde 64 artışla 70,6 milyar TL'ye yükselttik. Gayri nakdi kredilerimiz de yüzde 27 büyüyerek 22,4 milyar TL'ye ulaştı. Böylece reel sektöre sağladığımız toplam destek 92,9 milyar TL'yi aştı."

Dijital dönüşümde çıtayı yükseltti

Dijital bankacılık alanında müşteri memnuniyetine yönelik adımlar atan Anadolubank, ürün ve hizmetlerinde yaptığı geliştirmelerle dikkat çekiyor. Suat İnce, "Dijital dönüşümde yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Renkli Hesap ürünümüzün üst limitini 5 milyon TL'ye çıkararak müşterilerimize daha geniş yatırım imkanı sunduk. Bu geliştirmemiz müşteri memnuniyeti kapsamında karşılık buldu ve Dijital Şube üzerinden gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme süreçleriyle aktif müşteri sayımız 5,7 kat arttı ve Dijital Şube mevduat hacmimiz 18 kat büyüdü” açıklamalarında bulundu.

Ticari ve KOBİ bankacılık büyüyor

2024'ün ilk yarısı Anadolubank için Ticari ve Kobi Bankacılık alanında nakit kredilerde büyüme sağladığı bir dönem oldu. Banka, nakit kredilerde sektöre göre daha fazla büyürken pazar payını da artırdı. Anadolubank, daha fazla müşteriye çeşitli kanallarla ulaşmak için Ticari ve KOBİ Bankacılık alanında da dijital yatırımlarını sürdürüyor.

Nakit yönetimi kapsamında ise firma iş birliklerine devam ediyor. Banka, merkeze aldığı iş modeliyle tedarikçi ve bayi ağlarında kurumların bir taraftan iş yapış şekillerine uygun çözümler sağlarken diğer taraftan da sunduğu hizmetlere yeni özellikler ekleyerek müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Özel bankacılıkta yeni yapılanma

Anadolubank özel bankacılık alanında İzmir Alsancak'ta açtığı yeni şubesiyle Özel bankacılık ağını genişleterek, 19 noktada hizmet vermeye başladı. Yatırım deneyimini bir adım öteye taşımak isteyen müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan banka, kişiye özel bireysel danışmanlık hizmetinden zengin yatırım ürünü alternatiflerine, indirimli kiralık kasadan özel müşteri hattına kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

Ayrıca Anadolubank Özel Bankacılık müşterileri, Mobil ve İnternet Şube üzerinden ücretsiz havale ve EFT işlemlerinin yanı sıra, seyahatlerinde havalimanı lounge alanı kullanımı, hızlı geçiş hizmeti ve restoran indirimleri gibi birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor.

Sürdürülebilir bankacılık alanında önemli adımlar

Anadolubank, 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar attı. Banka, ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak "Geleceğimiz için Bugünden Başlayalım" mottosuyla sürdürülebilirlik stratejisine yeni bir soluk kattı. Bu süreçte Genel Müdürlük binası için ilk Sıfır Atık Belgesi alınırken, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda yeşil ürünler müşterilerle buluşturuldu.

Suat İnce, "2024 yılı itibarıyla ilk karbon ayak izi hesaplamamızı gerçekleştirdik ve Yeşil Varlık Oranı ile sürdürülebilir finansman alanındaki etkimizi ölçmeye başladık. Risk yönetimi kapsamında iklim riski çalışmalarını başlatarak, 1 milyon Euro ve üzeri Ticari İşletme Kredileri için Çevresel-Sosyal Risk Değerlendirmesi Uygulaması'na geçtik. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.