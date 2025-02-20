Anglo American, 3,1 milyar dolar zarar açıkladı

Birleşik Krallık ve Güney Afrika merkezli madencilik şirketi Anglo American, geçen yıl BHP ile girdiği zorlu devralma savaşının ardından büyük bir bakır üreticisi olarak yeniden yapılanmaya çalışırken, çoğunlukla zor durumdaki elmas birimi nedeniyle 3,8 milyar dolar değer düşüklüğü aldıktan sonra yıllık 3,1 milyar dolar zarar açıkladı.

Geçen yıl 283 milyon dolarlık kar elde etmişti. Şirket tüm yıl için hisse başına 0,96 dolardan 0,64 dolara düşen bir temettü açıkladı.

Anglo ayrıca Şili'deki bakır madeni Los Bronces'u devlet destekli Codelco'nun Andina operasyonu ile birleştirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

CEO Duncan Wanblad, platin ve elmas birimlerini elden çıkarırken, kömür ve nikel varlıklarını satarak işletmeyi küçülttükten sonra yatırımcılara getiriyi artırma baskısı altında kaldı.