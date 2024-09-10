Ankara'nın uluslararası nitelikli ilk hazır giyim ve moda fuarı gerçekleşti

Moda, yaratıcılık ve Anadolunun hazır giyim kapasitesini uluslararası alana taşımayı hedefleyen Capital of Fashion (COF’24) Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında ATO Congresium Fuar Alanında gerçekleştirildi.

Kalıcı olması planlanan fuar, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ve Rem Fuar Organizasyon işbirliğiyle gerçekleştirildi. Fuara yerli ve yabancı alım heyetleri de düzenlendi. Fuar kapsamında, defilelerin yanında, sektörün gelişimine yönelik olarak yapılabileceklere yönelik seminer ve paneller de düzenlendi.

Moderatörlüğünü EKONOMİ Ankara Muhabirlerinden Mehmet Kaya'nın yaptığı panelde, şirketlerin yaratıcı endüstrileri kullanarak markalaşmasının, şirketlerin imalat katma değeriyle elde ettiği karlılığı yukarı taşıdığı, markalaşmaya yönelik yaratıcı iletişim araçlarını kullandıklarında, ilave bir "yaratıcılık" katma değeri elde ettikleri vurgulandı.

22 ülkeden katılımcılar yer aldı

TOBB, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi odası yanında, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun da desteklediği fuarda 100’den fazla marka katılım sağladı. İlk kez bu kapsamda bir fuar düzenlenen Ankara’da, 22 ayrı ülkeden katılımcı ve çeşitli ülkelerden alım yapmaya yetkili kişiler de katıldı. Fuar kapsamında, çeşitli defileler düzenlendi.

Hazır giyimde markalaşma, sürdürülebilirlik ve sayısallaşmaya da odaklanan fuar kapsamında tasarımlarında multidisipliner yaklaşımı belirleyen Nej- Nejla Güvenç ile yapılacak Sürdürülebilir Moda, sanatçı Muhammed Mulbay’ın tekstil atıklarını kullandığı “ileri dönüşüm” performansı yer aldı.

EKONOMİ Gazetesi Muhabiri Mehmet Kaya’nın moderatörlüğünü yaptığı “Yaratıcılığın markalaşmaya etkisi” panelinde, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Vekili ve Bkiwkreatif Ajans Başkanı Berat Kuzu, Modailgi Pazarlama ve Satış Kurulu Başkanı Asilcan Baybaş, Moda ve Marka Danışmanı, Boreal Brandlifting Kurucusu Serhat Şengül, Webolizma CEO’su Ecevit Saraç konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, markalaşma sürecindeki en önemli unsurlardan birinin tasarımda, iletişim ve pazarlamada yaratıcı, iyi içerik olduğu, bu içeriğin doğru kanal ve doğru stratejilerle iletildiğinde sonuca ulaşılabildiği kaydedildi. Markalaşmanın, üretim ve satış süreçleriyle sağlanan katma değerin üzerinde ilave bir katma değer sağladığı vurgulanarak, bu alana yatırımların hem şirket-marka istikrarını hem de karlılığını artırdığı belirtildi. Katılımcılar, sayısallaşmanın da etkisiyle iletişimin derinleştiğini, karmaşıklaştığını, bu alanda farkedilmenin zorlaştığını bu nedenle içeriğin ve iletişim yönetiminin iyi tasarlanması gerektiğini belirttiler.