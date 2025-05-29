Anot Group, yeni markası Antiq ile son kullanıcıya açıldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yüksek katma değerli üretim anlayışı ve sürdürülebilir inovasyon stratejileriyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 32 bin metrekarelik ileri teknolojili üretim tesisinde hizmet veren Anot Group, Ar-Ge yatırımları sayesinde hem iç pazarda rekabetçiliğini artırıyor hem de ihracat pazarlarında konumunu güçlendiriyor. 220 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek yazılım, otomasyon, talaşlı imalat, sac işleme ve plastik enjeksiyon proseslerini tek çatı altında barındıran ender firmalardan biri olduklarını aktaran Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, özellikle katma değeri yüksek ve yüzde yüz ithal edilen ürünleri kendi bünyelerinde üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda “Antiq” markası altında geliştirdikleri yeni ürün gamıyla ilk kez doğrudan son kullanıcıya ulaşacak nihai ürünlerin üretimine başladıklarını açıklayan Gönenli, “40 yılı aşkın üretim deneyimimizi ilk kez nihai tüketiciyle buluşturuyoruz. Antiq markasıyla başladığımız bu süreç, aslında bizim için bir dönüm noktası. Daha önce yalnızca endüstriyel ürünlerde ve OEM üretimlerde faaliyet gösteriyorduk. Şimdi ise kendi markamızla, doğrudan tüketiciye hitap eden ürünlerle pazarda yer alacağız” dedi.

Üç yılı aşan Ar-Ge sürecinin ardından geliştirdikleri elektrikli barbekünün ilk ihracatının Avustralya’ya gerçekleştirdiklerini aktaran Gönenli, bu ürünle başlayan sürecin zamanla genişlediğini belirtti. Eray Gönenli, sözlerine şöyle devam etti: “Antiq markamız, yalnızca barbeküyle sınırlı değil. Outdoor mutfak konsepti etrafında farklı aksesuarlar ve elektrikli ürünlerini de kapsayan geniş bir ürün ailesi oluşturuyoruz. Hem tasarım hem fonksiyon açısından pazarda fark yaratacak çözümlerle tüketicilerin karşısına çıkacağız.”

İhracatta hedef Orta Doğu pazarı

Yeni ürün gamına ait dağıtımın öncelikle e-ticaret kanallarıyla başlayacağı bilgisini paylaşan Gönenli, kendi web sitelerinin yanı sıra çeşitli pazar yerlerinde de Antiq markalı ürünleri satışa sunmayı planladıklarını açıkladı. Ardından bayilik sistemine geçerek daha geniş bir tüketici ağına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gönenli, "Yurtiçi pazarla eş zamanlı olarak global pazara da açılacağız. Bu kapsamda Katar’da halihazırda faaliyet gösteren şirketimiz üzerinden gerekli sertifikasyonları tamamladık. Kısa süre içerisinde Orta Doğu pazarında yerimizi alacağız” açıklamasında bulundu.

İhracatta rekabet gücünün düştüğüne vurgu yapan Eray Gönenli, Türkiye'nin özellikle Çin’in uyguladığı fiyat baskısı ve artan maliyetler nedeniyle Avrupa pazarında zorlandığını söyledi. Artan maliyetlerin Türkiye’yi birçok Avrupa ülkesine kıyasla pahalı konuma getirdiğini de aktaran Gönenli, “2025 yılına daralan pazar koşulları damga vururken, asıl kriz finansman cephesinde yaşanıyor. Firmaların en büyük çıkmazı yüksek maliyetli ve erişilmesi güç finansman kaynakları. Bu maliyetleri ürünlere yansıtamıyoruz. Ayrıca tahsilat sorunu her geçen gün büyüyor. İhracatta bile ödeme alma süreçlerinde aksama yaşanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Enerjisini güneşten, suyunu yağmurdan alıyor

Üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara öncelik verdiklerinin altını çizen Eray Gönenli, fabrikalarına kurdukları GES sistemi sayesinde elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını vurguladı. Ayrıca yağmur suyu toplama sistemiyle su tüketimlerinin önemli kısmını karşıladıklarını dile getiren Gönenli, “Mevcut üretim tesisimizde ısıtma, soğutma ve aydınlatmayla ilgili bir otomasyon sistemi kurduk. Böylece enerji tüketimi açısından değerleri optimize ederek minimuma çekebiliyoruz. Bu sistemler sayesinde karbon emisyonlarını da minimuma indiriyoruz” ifadelerini kullandı.