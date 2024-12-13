Ant Yapı kendi enerjisini güneşten üretmeye başladı

Sürdürülebilir enerjiye odaklandığı projeleriyle çalışmalarına devam eden Ant Yapı, doğa dostu enerji kaynaklarından biri olan GES yatırımını Kütahya’da hayata geçirdi. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kurulan Arazi Tipi Güneş Enerjisi Sistemi, 36.476 m²’lik arazi üzerine tesis edildi. 4680 adet 550 Wp solar panelden oluşan tesis, yılda 3.626.000 kWh elektrik üretim kapasitesine sahip. TEDAŞ sistemine entegre edilen GES’ten elde edilecek elektrik ile Ant Yapı bünyesindeki ticari tesislerin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Yeni yatırım hakkında bilgi veren Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “33 yıllık bir inşaat şirketi olarak, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayata geçirdiğimiz her projede Çevre Yönetim Sistemi ilkelerini esas alıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin odağında doğal kaynak kullanımıyla israfının önlenmesi, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, atık ve artıkların azaltılarak geri kazanımı bulunuyor. Bundan böyle de en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini tesislerimize kazandıracağız” dedi.

Sistem uzaktan izlenebiliyor, enerji verileri takip edilebiliyor

Sistemde anlık güç ve üretilen enerji, toplam günlük/aylık/yıllık enerji verileri, sistem arıza bilgileri merkezi bir otomasyon sistemi üzerinden online olarak uzaktan izlenebiliyor. Tesisin güvenliği de 32 adet kamera sistemi ile kontrol altında tutuluyor.