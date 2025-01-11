Apple, Çin pazarındaki payını kaybediyor: iPhone sevkiyatları azalıyor

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, cuma günü yayımladığı bir raporda, Apple’ın iPhone sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle Çin pazarındaki payını kaybettiğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından, Apple’ın hisseleri yüzde 2,4 değer kaybetti.

Kuo, TF Securities için hazırladığı raporda, Apple’ın 2025 iPhone üretim planlarıyla ilgili ana tedarikçilerle yaptığı görüşmelerde temkinli bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Yeni iPhone SE 4’ün piyasaya sürülmesi beklenmesine rağmen, 2025’in ilk yarısında sevkiyatların yıllık bazda yüzde 6 oranında azalmasının beklendiğini vurguladı.

CNBC’den Hayden Field’ın aktardığına göre, Kuo, Apple’ın pazar payındaki düşüşün sürebileceğini öne sürdü. Bunun nedenlerinden biri olarak, gelecek modellerden ikisinin yalnızca eSIM’i destekleyecek kadar ince tasarlanmasını gösterdi. Ancak Çin pazarı, hâlâ eSIM teknolojisini yaygın olarak desteklemiyor. Kuo, “Bu iki model, tasarımlarında değişiklik yapılmadığı takdirde sevkiyat ivmesiyle ilgili zorluklarla karşılaşabilir” diye ekledi.

Kuo, ayrıca aralık ayında Çin’deki genel akıllı telefon sevkiyatlarının bir yıl öncesine göre değişmediğini, ancak iPhone sevkiyatlarının yüzde 10 ila yüzde 12 oranında düştüğünü belirtti.

Raporda, Apple’ın cihaz içi yapay zekâ özelliği olan "Apple Intelligence"ın, donanım yükseltmelerini veya hizmet gelirlerini artırdığına dair bir kanıt olmadığı ifade edildi. Tedarik zinciri anketine göre, bu özelliğin iPhone değiştirme talebini artırmadığını söyleyen Kuo, bulut tabanlı yapay zekâ hizmetlerinin hızla geliştiğini ve Apple Intelligence’ın cazibesinin buna kıyasla önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Kuo’ya göre, 2024 yılı için tahmini iPhone sevkiyatları yaklaşık 220 milyon birim olacak. 2025 yılı için ise bu rakamın 220 ila 225 milyon arasında olması bekleniyor. Ancak bu tahminler, piyasanın 240 milyon veya üzeri sevkiyat beklentisinin altında kalıyor. Apple ise CNBC’nin yorum talebine henüz yanıt vermedi.