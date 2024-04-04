Apple servislerine erişim sorunu

ABD'deki kullanıcılar App Store, Apple TV+ ve Apple Music'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Apple servisine erişemedi.



Aralarında App Store, Apple TV+ ve Apple Music'in de bulunduğu çok sayıda Apple hizmeti Çarşamba günü ABD'deki kullanıcılar için kapatıldı.

Downdetector verilerine göre 6 binden fazla kullanıcı App Store'a erişemediğini bildirdi. Apple TV ile Apple Music için ise binlerce erişim sorunu rapor edildi. Apple'dan yaşanan sorunun kaynağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.