Apple'ın geliri üç aylık dönemde artış kaydetti

Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7 artarak 36,3 milyar dolara çıktı. Firma, önceki yılın aynı döneminde 33,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışlarında düşüş

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 1 azalışla 69,1 milyar dolara geriledi.

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 16 artarak 8,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 8,1 milyar dolara çıktı.