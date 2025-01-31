  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Apple'ın geliri üç aylık dönemde artış kaydetti
Takip Et

Apple'ın geliri üç aylık dönemde artış kaydetti

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple'ın geliri üç aylık dönemde artış kaydetti
Takip Et

Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7 artarak 36,3 milyar dolara çıktı. Firma, önceki yılın aynı döneminde 33,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışlarında düşüş

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 1 azalışla 69,1 milyar dolara geriledi.

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 16 artarak 8,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 8,1 milyar dolara çıktı.

Intel, 126 milyon dolar zarar açıkladıIntel, 126 milyon dolar zarar açıkladıŞirket Haberleri

 

Çin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdıÇin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdıTekno Girişimci

 

Şirket Haberleri
Intel, 126 milyon dolar zarar açıkladı
Intel, 126 milyon dolar zarar açıkladı
Küresel Havayolu yolcu talebi 2024’te rekor kırdı
Küresel Havayolu yolcu talebi 2024’te rekor kırdı
Deniz Ventures ve Rasmal Ventures, TeamSec'e 7,6 milyon dolarlık yatırım yaptı
Deniz Ventures ve Rasmal Ventures, TeamSec'e 7,6 milyon dolarlık yatırım yaptı
Pluxee Türkiye'de üst düzey atama: Pluxee Türkiye’nin yeni CFO’su Özge Döner Avşar oldu
Pluxee Türkiye'de üst düzey atama: Pluxee Türkiye’nin yeni CFO’su Özge Döner Avşar oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı
Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı