Çin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdı

Çinli yapay zekâ startup’ı DeepSeek’in Amerika’nın yapay zekâ alanındaki küresel liderliğine yönelik potansiyel bir meydan okuma endişelerini artırması nedeniyle Japonya’nın çip ile ilgili hisse senetleri düştü.

Bu durum, ABD’ye bağımlı yapay zekâ değer zincirinin bir parçası olan Asyalı teknoloji şirketlerini tehdit ediyor.

Nvidia gibi şirketlere hizmet veren yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Advantest’in hisseleri yüzde 7,99 düşerken, Tokyo Electron yüzde 3,94 ve Renesas Electronics yüzde 0,4 değer kaybetti.

Geçen hafta CEO Masayoshi Son’un ABD’ye 100 milyar dolar yatırım yapma planları nedeniyle yükselen Softbank Group ise yüzde 5,4 geriledi.

ORTUS Advisors’ın hisse senedi stratejisi başkanı Andrew Jackson, CNBC’ye yaptığı açıklamasında, “Japonya’nın çip hisseleri, DeepSeek endişeleri nedeniyle keskin bir şekilde satılıyor ve büyüme odaklı hisselerden değer hisselerine bir kayış görüyoruz” dedi. Ayrıca, yüksek teknoloji altyapı harcamalarıyla desteklenen veri merkezi ile ilgili hisselerin de olumsuz etkileneceğini ekledi.

Kablo ve teller üreten Furukawa ve Fujikura hisseleri de sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 8,16 düşüş gösterdi.

DeepSeek endişeleri tetikledi

DeepSeek, aralık ayı sonunda ücretsiz ve açık kaynaklı bir büyük dil modeli başlattı ve bunun sadece iki ayda 6 milyon doların altında bir maliyetle geliştirildiğini iddia etti. Geçen hafta ise OpenAI’ın en yeni o1 modelini birçok üçüncü taraf testinde geride bırakan r1 adlı bir akıl yürütme modelini piyasaya sürdü.

Bu yeni gelişmeler, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ modelleri ve veri merkezlerine yaptıkları büyük yatırımlarla ilgili endişeleri tetikledi. DeepSeek ayrıca, ABD hükümetinin Çin’e yönelik gelişmiş çiplere erişimi kısıtlayan sert yarı iletken kısıtlamalarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

IG’nin piyasa stratejisti Junrong Yeap, bir notunda, “DeepSeek’in uzun vadede uygun maliyetli bir alternatif olup olmayacağı henüz belli değil, ancak ilk endişeler ABD teknoloji devlerinin fiyatlama gücünün tehdit altında olup olmadığı ve devasa yapay zekâ harcamalarının yeniden değerlendirilmesi gerekip gerekmediği üzerine odaklanıyor” dedi.

Apple App Store'da 1 numaraya yükseldi

DeepSeek, Çinli girişimin amiral gemisi modeli R1'i piyasaya sürmesinden günler sonra Apple App Store'un En İyi Ücretsiz Uygulamalar Listesi'nde 1 numaraya yükseldi.

Çinli quant hedge fonu yöneticisi Liang Wenfeng tarafından yönetilen DeepSeek, 20 Ocak'ta R1'i piyasaya sürdü. Silikon Vadisi'ni ve yapay zekâ dünyasını şaşırttı, çünkü LLM, OpenAI, Google ve Meta tarafından inşa edilen rakip modellerin bazı yetenekleriyle eşleşebilir veya onları geçebilirdi.

Bu ABD şirketleri, karmaşık sorunları çözebilecek modeller oluşturmak için son derece gelişmiş çipler ve veriler elde etmek için milyarlarca dolar harcadı. Ancak DeepSeek'in benzer ölçütlerde performans gösterebilen modelleri çok daha düşük bir maliyetle geliştirdiği görülüyor.

Aralık ayı sonunda yayınlanan bir makalede DeepSeek araştırmacıları, V3 modellerini yaklaşık 2.000 Nvidia H800 çip kullanarak 6 milyon doların altında bir maliyetle geliştirdiklerini ve eğittiklerini tahmin ediyor.