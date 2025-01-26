Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek? Hangi meslekler tehlikede?

Yapay zeka (AI) teknolojileri, küresel iş piyasasında büyük bir dönüşümü tetikliyor. Uzmanlar, önümüzdeki on yılda birçok geleneksel mesleğin otomasyon nedeniyle ortadan kalkabileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle veri girişi, fabrika montajı, temel muhasebe ve tekrarlayan ofis işleri gibi rutin görevler, yapay zeka ve robotik sistemler tarafından devralınma riskiyle karşı karşıya.

Yeni iş alanları yaratıyor

Bununla birlikte, yapay zeka yeni iş alanları da yaratıyor. AI sistemlerinin geliştirilmesi, eğitilmesi ve yönetilmesi için uzmanlara ihtiyaç artıyor.

Uzmanlar, yapay zekanın etik kullanımı ve iş kayıplarının önlenmesi için politikalar geliştirilmesi çağrısında bulunuyor. Chat GPT CEO'su Sam Altman'da bu konuda yaptığı çağrılarla biliniyor.

Yapay zeka ile birlikte artan siber güvenlik ihtiyacı bu alanda yeni fırsatlar sunuyor. AI'ın oluşturduğu siber 'tehditlerin' bu konuda uzmanlaşacak kişilere yeni iş fırsatları yaratması bekleniyor.

Yapay zekayla birlirlikte yeni doğan iş alanları arasında; veri bilimciliği, makine öğrenimi mühendisliği, yapay zeka etik danışmanlığı ve AI destekli sağlık teknolojileri uzmanlığı gibi meslekler öne çıkıyor.

Sektörde verimliliği artırabilir

Eğitim ve sağlık sektörleri, yapay zekanın en çok etkileyeceği alanlar arasında. Kişiselleştirilmiş öğrenme platformları ve AI destekli teşhis sistemleri, bu sektörlerde verimliliği artırabilir. Ancak, iş gücü piyasasında yaşanacak değişimler için şimdiden hazırlık yapılması gerekiyor.

Gelecekte, insanların yaratıcılık, stratejik düşünme ve duygusal zeka gerektiren işlere odaklanması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olan isimler, rutine dayalı ve yaratıcılık gerektirmeyen işlerin gelecekte varlığını sürdüremeyeceği görüşünde birleşiyor.