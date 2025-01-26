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İsrail'den Lübnan'a saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun, evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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İsrail'den Lübnan'a saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun, evlerine gitmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

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