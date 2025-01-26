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Otel yangını soruşturmasında mimar serbest bırakıldı

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturmasında mimar serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Otel yangını soruşturmasında mimar serbest bırakıldı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 kişi daha tutuklandı

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Mimar serbest bırakıldı

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan 72 yaşındaki otelin mimarı serbest bırakıldı.

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