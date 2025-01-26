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Ali Babacan'dan çarpıcı açıklamalar: Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ali Babacan'dan çarpıcı açıklamalar: Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tv100'de Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya faciası, halasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu.

"İlgili kurumların pek çoğu sorumlu"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili DEVA lideri, "İlgili kurumların pek çoğu sorumlu. Mesela o tesisi işleten mal sahibi sorumlu. Bana göre asıl sorumlu sistem. Sistemde büyük boşluklar var. Doğru düzgün kural koymazsanız, kurala uymayan için ağır bir müeyyide koymazsınız tablo ağır olur. Yangın kurallarını koyma, bunları denetleme ve sorumlulara ceza verme konusunda boşluk var. Devlet Denetleme Kurulu tarafından tepeden denetleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'Halam hakkındaki iddialar yalan'

Halasının Yahudi mezarlığına defnedildiğini iddiasına tepki gösteren Babacan, "Bu iddialar külliyen yalan. Hatice Babacan benim halamdır. Diyorlar ki ‘Hatice Babacan Fehmi Koru’nun eşidir.’ Fehmi Bey başkasıyla evli çoluğu çocuğu olan bir insan. Hatice Babacan öldü diyorlar yalan. Halam sağ benim" dedi.

'DEVA'nın adayı Ali Babacan'dır'

Talat Atilla'nın "Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Yeni Yol Grubu kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan’dır" ifadelerini kullandı.

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