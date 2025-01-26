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İBB Başkanı İmamoğlu yarın basın toplantısı düzenleyecek: 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 10.00'da CHP'ye yönelik gözaltı, kayyım atamaları gibi konulara ilişkin olarak basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. İmamoğlu'nun "kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" kaydedildi.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı İmamoğlu yarın basın toplantısı düzenleyecek: 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda yapılacak. 

Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı'nın "yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" belirtildi.

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