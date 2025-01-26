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Hastanenin acil çıkış kapıları kapatıldı, İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatılması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında, “Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi şekilde yapılmıştır” denildi.

Haber Merkezi
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Hastanenin acil çıkış kapıları kapatıldı, İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin vefatı ile sonuçlanan yangının ardından tüm ülkede gözler yangın için alınan tedbirlere çevrildi.

İşletmeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda belediyeler tarafından sıkı denetimler başlatıldı.

Bir günde içerisine binlerce insanın girdiği, yatan hastaların ve refakatçilerin yoğunlukta olduğu Rize Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından hasta yakınlarının sigara içmek için çıktığı iddiası ile yangın merdivenlerinin girişleri kablo kanalları vidalanarak kapatıldı.

Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, “Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar. Tamam, kolay kırılabilecek bir şey ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler” ifadelerini kullandı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatılmasının ardından oluşan tepkiler sonrası Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılarak ‘gerekli düzenlemelerin yapıldığı' duyuruldu.

Yapılan haberlerin ardından harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü, yangın merdiveni kapılarının kontrol edildiğini, gereken önlemlerin ivedilikle alındığını dile getirdi. 

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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