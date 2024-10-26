Arçelik 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Arçelik 2024 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirket bu dönemde 5 milyar TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 1,8 milyar TL zarar açıklaması yönündeydi. Arçelik 2024’ün ikinci çeyreğinde 470 milyon TL net zarar, ilk çeyrekte 466 milyon TL net kâr açıklamıştı.

Blomberg HT'den Sevcan Ersözlü'nün haberine göre Satış gelirleri 3Ç24'de 105,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre yüzde 5 düşerken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık yüzde 13,8 büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç24'de yüzde 26,1 seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte yüzde 28,55, geçen yıl aynı dönemde yüzde 29,73 seviyesindeydi. Brüt marjdaki düşüşe, zorlayıcı fiyatlama ortamı, olumsuz ürün karması etkisi, yıllık bazda artan hammadde maliyetleri etkili oldu.

Favök 3Ç’de 4,6 milyar TL ile piyasa beklentileri olan 5,1 milyar TL rakamının altında kaldı. Favök, yıllık bazda yüzde 27,25 azalış gösterdi. Çeyreklik bazda yüzde 60,8 küçüldü. Favök marjı aynı dönemde yüzde 5,26 seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte yüzde 6,04, geçen yıl aynı dönemde yüzde 8,57 olmuştu. Düzeltilmiş FAVÖK Marjı, yılın 3. çeyreğinde zayıflayan brüt karlılık ve artan faaliyet giderlerinin etkisiyle yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Konsolide gelirler, 1 Nisan itibariyle tamamlanan Avrupa ve MENA işlemlerinin katkısıyla, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 13,8 reel büyüme gösterdi. Avrupa ve MENA satın alımları ile inorganik büyüme gerçekleşti, çeyreklik bazda iç talep zayıflarken, uluslararası talep iyileşti.

Arçelik’in 2024 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarına göre, şirketin uluslararası satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 oranında artış gösterdi. Bu artışta özellikle Whirlpool birleşmesi etkili olup, 656 milyon euro ek katkı sağladı. Yurt dışı satışlar, kur etkisiyle 28 milyon euro, hacim artışıyla ise yüzde 58,1 artarak 97 milyon euro seviyesinde gerçekleşti. Fiyat ve ürün karması ise yurt dışında 11 milyon euroluk bir artışa yol açtı. Türkiye’de ise satış büyümesi daha sınırlı kaldı; hacim yalnızca 5 milyon euro artarken, fiyat ve ürün karması yüzde 10,5 artışla 76 milyon euroluk bir katkı sundu.

Satışlarda Batı Avrupa liderliğini korudu

Satışların coğrafi kırılımında ise, Batı Avrupa ve Türkiye pazarı en büyük dilimi oluşturuyor. 3Ç24’te Türkiye’nin toplam satışlar içindeki payı yüzde 30’a gerilerken, Batı Avrupa yüzde 39 ile liderliğini koruyor. Amerika pazarında ise oldukça güçlü bir artış var. 3Ç23’te yüzde 5 olan Amerika satış payı, 3Ç24’te yüzde 12’ye çıktı.

2024 beklentilerinde değişikliğe gitti

Şirket 2024 beklentilerini güncelledi. Buna göre yurt içi satış gelir beklentisini yatay, uluslararası gelir artışı beklentisini dolar bazında yüzde 50 seviyesinde korudu. Favök marjı beklentisini yüzde 6.5 seviyesinden yüzde 5,8- 6 bant aralığına düşürdü. Yatırım harcamaları beklentisini ise 350 milyon euro seviyesinden, 400 milyon euro seviyesine yükseltti.

Şirket net işletme sermayesi/satışlar oranını yüzde 22 seviyesinden, yüzde 20 seviyesine düşürdü.