Özgür Özel’den mitinge çağrı: Hepinizi bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel pazar günü saat 14.30'da Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirilecek Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nin hazırlıklarını yerinde inceledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte parti yöneticilerinin de katıldığı inceleme sırasında CHP lideri Özel, vatandaşları mitinge davet etti.

Özel, şunları söyledi:

"Terörün bir amacı vardı, hepimizi sindirmek"

Yarın bu saatlerde bu meydanda hep beraber teröre, şiddetin her türlüsüne inat, yaşam hakkını savunacağız. Beşiktaş meydanda, Barbaros'ta hep birlikte Yaşam Hakkı Mitingi’nde buluşacağız. Türkiye'nin dört bir tarafı bu hafta çok üzüldü. Terörün bir amacı vardı, hepimizi sindirmek. Hem bu mitingimizde sinmeyeceğimizi, korkmadığımızı ve hep birlikte bu meydanda Yaşam Hakkını savunacağımızı ifade etmeye geldik.

"Hazırlıklar sürüyor"

Ben bugünden İstanbul'a geldim. Hazırlıklar sürüyor. Beşiktaş'ta ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve il başkanımızla birlikte, genel başkan yardımcılarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte hazırlıkları takip ediyoruz. Yarın burada on binleri, yüz binleri büyük bir coşkuyla yaşam hakkına sahip çıkmaya ve Türkiye'nin geleceğini kuracak, Türkiye'yi yeniden kurtaracak kadroların cesaretine, gücüne güç vermeye hepinizi bekliyoruz.

"Bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz"

Yarın 14.30’da Beşiktaş Meydanı'ndayız. Son sözüm şudur, çağrım şudur; bu ülkeyi kurtaranlar, bu cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz. Siz de korkmayın, yarın Türkiye'nin düşmanlarına da cumhuriyet düşmanlarına da ‘29 Ekim coşkuyla kutlanmasın’ diyenlere de 27 Ekim gününden bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz.