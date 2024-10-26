Yavaş'tan Bahçeli'ye tepki: Türkiye’ye hiçbir şeyi kimsenin dayatma hakkı yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı için hazırlanan yapay zeka destekli "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli"nin açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yavaş, "Her seferinde insanların aklının, hayalinin almadığı, alışık olmadığı açıklamalar var. Ben tabii ki bu tür açıklamalara açıkçası katılmadığımı söylerim, çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Eğer bir hukuk devletiysek yapılan her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir." dedi.

"Cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır"

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen bu tür konularda vatandaş kimliğiyle konuştuğunu vurgulayarak, "Hem Türk mahkemelerinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilen kararla, teröristbaşı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması, gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırıdır. Bunun tartışılması lazım. Bu konular konuşulurken meşruiyet ancak ve ancak TBMM’de aranır. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Anayasamızın ilk dört maddesinin tartışılma konusu edilmesi, bugünlerin geleceğini gösteriyordu. Ben Türk milletinin bu kadar kanlı terör eylemlerine rağmen, ortak yaşama iradesinde en ufak bir eksiklik görmedim. Kendisi eksiklik görenler, terör örgütü uzantılarıdır. Rahatsız olanlar, rahatsızlığı kendinde aramalıdı" ifadesini kullandı.

"Türkiye’ye hiçbir şeyi kimsenin dayatma hakkı yok"

Yeni bir maceraya atılmanın gereksiz olduğunu vurgulayan Yavaş, kararların Türk milleti tarafından verilmesi gerektiğini yineledi. "Hiç kimsenin bu konularda hiçbir yetkisi yoktur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’na da yetkiyi halk vermiştir. Sayın Bahçeli’ye de halk vermiştir. Türk milleti her şeyin üzerindedir. Kendi başına, kendi kararıyla kimsenin Türkiye’ye hiçbir şeyi kimsenin dayatma hakkı yoktur. Tek söz Türk milletine aittir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" dedi.