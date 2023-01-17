Arçelik, Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerini bünyesine katıyor

Dünyada 45 bin çalışanı, 30 üretim tesisi ve 53 ülkedeki 83 iştirakiyle lider beyaz eşya şirketlerinden olan Arçelik, global büyüme yolculuğunda çok önemli bir adım atıyor. Arçelik, dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool’un Avrupa’daki satış, üretim ve dağıtım iştiraklerini bünyesine katıyor.

Arçelik ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda’da kurulu yeni şirketin altında toplanacak. Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

Bu yeni şirkete; Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere’de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik’in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de devredilecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20 bin çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide ciro, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar euroyu buluyor.

Yeni şirket, markaların bölgesel kullanım hakkına 40 yıl sahip olacak

Arçelik ve Whirlpool arasında imzalanan anlaşmaya göre yeni şirket, Arçelik'in çeşitli markaları ile tüketicilere geniş seçenekler sunan markalı ev aletlerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge vb.) üretimini, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg ve Bauknecht markaları yeni kurulacak şirketin tasarrufuna geçecek. Bu yeni şirket, Arçelik’e ait olan Beko, Blomberg ve Altus markaları ile Whirlpool markasının bölgesel kullanım hakkına 40 yıl süre ile sahip olacak.

Her iki şirket de satış kanallarının ve ürün portföyünün tamamlayıcı coğrafi kapsamından ve Avrupa işletmelerinin birleşmesinden kaynaklanan sinerjilerden faydalanacak. Buna ek olarak, yeni şirketin, Arçelik ve Whirlpool'un Avrupa’daki inovasyon ve Ar-Ge tesisleri ile satın alma ve üretim sistemlerini bir araya getirmesi, sunduğu gelişmiş ve verimli tedarik zinciriyle pazardaki konumunu yükseltmesi bekleniyor.

Devir işlem sürecinin yasal onaylar ve kapanış koşullarının sağlanmasıyla 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

İki şirket ayrıca, Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarında faaliyette bulunan iki iştirakinin tüm hisselerinin kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tabi olmak üzere 20 milyon Euro nakit bedel karşılığında Ardutch tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesinin altı hafta içerisinde imzalanmasında mutabık kaldı.

“Ülkemiz ve paydaşlarımız için değer yaratacak”

Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu doğrultusunda Arçelik’in büyüme stratejisine uygun olarak önemli bir adım daha attıklarını belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ülkemizin en büyük şirketler topluluğu olarak etki alanımızı İngiltere’den Hindistan’a, Güney Afrika’dan ABD’ye uzanan küresel ölçekte başarı hikayeleri ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 38 farklı para biriminin kullanıldığı, 48 dilin konuşulduğu Koç Topluluğu şirketleri, 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörünün lider küresel oyuncularından biri olan Arçelik, Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerinin dahil olacağı bu yeni ortaklıkla hedeflerini çok daha ileriye taşıyor. Koç Topluluğu ve Arçelik’in rekabet gücünü artıracak bu yeni gelişmenin hem ülkemiz hem de paydaşlarımız için çok büyük değer yaratacağına inanıyoruz.” dedi.

“Arçelik, bu anlaşmayla Avrupa’daki iddiasını en üst seviyeye taşıyacak”

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “Topluluğumuz faaliyet gösterdiği tüm alanlarda küresel ölçekte liderlik hedefliyor. Arçelik, globalleşme vizyonuyla hem topluluğumuza hem de ülkemize örnek teşkil eden öncü bir şirket. Arçelik ve Whirlpool’un Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri, yenilikçi ürün portföyleri ve pazardaki birikimleri tüketicilere geniş seçenekler sunarken, sektörün gelişimine de katkı sağlayacak. Arçelik’in büyüme yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan bu adımın, global etki alanını genişleterek, başarılarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Arçelik ev teknolojileri alanında dünya çapında zirveye doğru ilerliyor.” şeklinde konuştu.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da şunları kaydetti: “Ev teknolojileri alanında köklü iki şirketin güçlerini birleştirerek; üretimdeki uzmanlıkları, güçlü tedarik zincirleri, etkin distribütör ve satış ağları, marka çeşitliliği, inovatif ürün gamlarıyla yeni fırsatları yakalayacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında, tüketicilerimiz için en yüksek kalitede, enerji verimli, dayanıklı ve güvenilir ürün ve çözümler sunacağız. Yaklaşık 500 milyon nüfusu olan Avrupa kıtası, Arçelik’in bir numaralı ihracat pazarı konumunda. Bu yeni adım, yıllardır çok iyi tanıdığımız Avrupa pazarındaki varlığımızı daha da güçlendirirken, dünyanın diğer coğrafyalarındaki operasyonlarımız için de eşsiz bir örnek ve sektördeki iddialı hedeflerimize ulaşmamızda kaldıraç etkisi olacak. Önde gelen global bir oyuncu olarak Arçelik, bu anlaşmayla Avrupa’daki iddiasını en üst seviyeye taşıyacak.”