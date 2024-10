Argos in Cappadocia ve D Maris Bay, Condé Nast Traveler okuyucularının en iyiler listesinde

Takip Et

Lüks seyahat ve konaklama alanında dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler, her yıl gerçekleştirdiği “Readers’ Choice” ödülleri ile seyahat tutkunlarının en sevdiği otel ve destinasyonları belirliyor. Argos in Cappadocia ve D Maris Bay, bu yıl yapılan oylamalar sonucunda kazandıkları ödüllerle Türkiye’yi gururlandırdı.

D Maris Bay Avrupa’nın en iyi yedinci resort oteli seçildi

Seyahat tutkunlarının vazgeçilmez destinasyonu olan D Maris Bay, Türkiye’de en yüksek dereceyi alarak “Readers’ Choice Awards” listesinde, Avrupa’nın en iyi yedinci resort oteli seçildi. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasındaki Datça Yarımadası’nda konumlanan D Maris Bay, kusursuz hizmet anlayışı, özel plajları ve sunduğu benzersiz deneyimlerle Türkiye’de lüks tatillerin en gözde adresleri arasında yer alıyor.

Argos in Cappadocia Türkiye’nin en iyi beşinci oteli seçildi

Kapadokya'nın büyüleyici manzarası eşliğinde tarih ve modernizmi bir araya getirerek misafirlerine sıra dışı bir konaklama deneyimi sunan Argos in Cappadocia, Türkiye’nin en iyi beşinci oteli olarak “Readers’ Choice Awards” listesinde yer aldı. Peri bacalarının büyüleyici atmosferi içerisinde, her biri farklı tasarıma sahip 71 odasıyla misafirlerine her mevsim farklı bir deneyim sunan otel, Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projesi olarak nitelendiriliyor.

Hizmet kalitesi, konfor, sürdürülebilirlik için puan veriliyor

Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards, her yıl, otellerden şehirlere, tren istasyonlarından, havaalanlarına kadar farklı kategorilerde en iyi seyahat noktalarını ve hizmet sağlayıcılarını belirliyor. Seyahat ve konaklama sektöründeki en prestijli seyahat ödüllerinden biri olarak kabul edilen liste, dünyanın dört bir yanından gelen okuyucuların oylarıyla belirleniyor. Kişisel deneyimlerin belirleyici olduğu ödüller, hizmet kalitesi, sürdürülebilirlik, konfor, lokasyon, erişilebilirlik gibi kriterleri değerlendiriyor.