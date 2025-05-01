Ozon’un performansı 2025 ilk çeyreğinde 3.2 kat arttı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Rusya merkezli e-ticaret şirketi Ozon, 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı (FAVÖK), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3,2 kat artarak 32,4 milyar ruble (yaklaşık 392 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Aynı dönemde net dönem sonucu ise 7,9 milyar ruble seviyesinde kaydedildi.

Konsolide gelir % 65, hizmet geliri % 68 arttı

Ozon’un 2025 yılı ilk çeyreğinde konsolide geliri %65 oranında artışla 202,9 milyar rubleye ulaştı. Hizmet gelirleri %68, fintech faaliyetlerinden elde edilen faiz gelirleri ise %185 oranında artış gösterdi. Gelirdeki bu artış, süreç optimizasyonlarıyla birleşerek brüt kârın 47,2 milyar rubleye yükselmesine katkı sağladı.

E-ticaret segmentinde düzeltilmiş FAVÖK 19,3 milyar ruble, fintech segmentinde ise 13,1 milyar ruble olarak gerçekleşti. Grup genelinde FAVÖK marjı %3,9’a yükseldi. İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışı da 32,4 milyar rubleye ulaştı.

E-ticaret segmentinde talep artışı devam ediyor

E-ticaret faaliyetlerinden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 artarak 173,4 milyar rubleye çıktı. Toplam işlem hacmi (GMV) %47 artışla 837,8 milyar ruble (yaklaşık 10,15 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Şirketin aktif satıcı sayısı 600 bini aşarken, satıcıların büyük bir kısmı ülke genelindeki farklı bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Şirketin aktif alıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 9 milyon kişi artarak 58 milyona ulaştı. Alıcıların sipariş sıklığı da artarak 27’nin üzerine çıktı.

Lojistik ve teslimat altyapısında büyüme

Ozon, 3,6 milyon metrekareye ulaşan depo kapasitesiyle lojistik altyapısını güçlendirdi. 50 binin altında nüfusa sahip yerleşim yerlerinde teslimat noktası sayısı %40 oranında artırıldı. Böylece her üç siparişten biri küçük şehirler ve kırsal bölgelerdeki müşterilere ulaştırıldı.