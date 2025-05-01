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BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından 1,4 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

"1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yıllarca süren yerinden edilmenin ardından evlerine geri dönüyor" ifadeleri kullanılan paylaşımda, Suriyeliler için umut olduğu ancak hayatlarını yeniden inşa etmelerinin kolay olmadığı vurgulandı.

Paylaşımda, ailelerin hayata yeniden başlamasına yardımcı olma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunulurken, Suriyelilerin barınma, sağlık, eğitim ve geçim gibi birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

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