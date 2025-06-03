Arıman Makine Hırdavat, 55. yılında sektöre yön veren projelere odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1970 yılında Nihat Arıman tarafından kurulan Arıman Makine Hırdavat, bugün 20 binin üzerinde ürün çeşidiyle bölgedeki üretici firmalara ve fabrikalara hizmet veriyor. Geçmişten bugüne sanayi yatırımlarıyla paralel büyüyen şirket, özellikle son yıllarda kompresör, el aletleri ve kaldırma ekipmanlarında uzmanlaşan yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 55’inci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını belirten Arıman Makine Hırdavat Genel Müdürü Serhan Arıman, “Şirketimizin kurucusu Nihat Arıman ile soba borusu satarak başlayan serüvenimiz, bugün Eskişehir’den Bilecik’e, Kütahya’dan Afyon, Bursa, Balıkesir, Yenişehir, Kastamonu ve Çanakkale’ye kadar uzanan geniş bir bölgede yüzlerce işletmeye hizmet veren bir yapıya dönüştü. Endüstriyel sektörün dinamiklerine ayak uydurarak her yıl kendimizi yeniliyor, inovatif ürünleri müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Kompresör ve kaldırma sistemlerinde bölgesel güç

Beş ana departmanla faaliyet gösterdiğini belirterek, özellikle Dalgakıran markasıyla kompresör satış ve servisinde bölgesel bir güç haline geldiklerini söyleyen Arıman, “Bugüne kadar 400’ün üzerinde kompresör satışı gerçekleştirdik. Servis hizmetlerimizle de üretim hatlarının sürekliliğini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Amerikan ve Alman ortak iş birliği ile üretilen ve kendi içinde 5 binden fazla çeşidi barındıran Milwaukee grubunun distribütörlüğüne sahibiz. Aynı zamanda Yale ve Netlift markalarıyla kaldırma ve istifleme ekipmanlarında Güney Marmara distribütörlüğünü sürdürüyoruz. Bu alanda özellikle maden ve yenilenebilir enerji projelerinde yer alıyoruz” diye konuştu.

Özellikle takım tezgahları, raf ve dolap sistemlerinde büyük sanayi yatırımlarına projeye özel çözümler sunduklarını ifade eden Serhan Arıman, “Özel projeler konusunda bugüne kadar TUSAŞ gibi kurumlarla çalıştık. Yeni fabrika yatırımlarında, üretim başlamadan önce iş güvenliğine ve verimliliğe katkı sağlayan çözümler sunuyoruz. Havacılık ve savunma sanayine dönük yatırımlar arttıkça, Eskişehir’deki projelerimiz de çeşitleniyor. Bu da sadece bize değil, tüm tedarik sektörüne değer katıyor” açıklamasında bulundu.

Büyüme ivmesi 2024’te duraklamaya dönüştü

2021-2023 döneminde pandemiye rağmen ihracatın artmasıyla sektörde hızlı bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Arıman, 2024 yılında ise ekonomik belirsizliklerin etkisiyle dengesiz bir seyir izlediklerini dile getirerek, “2024 yılını kayıpsız atlatmak için temkinli adımlar attık. Müşterilerimize kampanyalarla destek olarak süreci dengede tutmaya çalıştık. 2025 yılına ise daha umutla bakıyoruz. İlk çeyrek rakamları moral verici. Ekonomideki istikrarlı yürüyüş devam ettiği müddetçe 2024’teki olumsuzlukları bir nebze olsun kapatmış olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

2026 hedefi daha büyük servis altyapısı

Önümüzdeki dönem hedeflerine de değinerek, artan servis talepleri doğrultusunda fiziki kapasitelerini büyüttüklerini aktaran Serhan Arıman, “ Özellikle kompresör konusunda müşterilerimizin bize olan bakım ve servislerle ilgili teveccühü arttığı için servis bakım departmanımızdaki metrekaremizi arttırdık ve servis ekibimizi yoğunlaştırdık” dedi.

“Rekabette fiyat değil, çözüm farkı yaratıyor”

2024’te sektörde artan rekabetin fiyatları baskıladığını belirten Serhan Arıman, “Piyasada ciddi bir fiyat rekabeti var. Ancak biz düşük kâr yüksek ciro prensibiyle, kaliteden ödün vermeden en uygun çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Projeye özel mühendislik hizmetleriyle sadece ürün değil, değer de katıyoruz. 55’inci yılına ulaşan bir firma olarak sanayi yatırımlarının arttığı her alanda çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Geçmişin birikimiyle geleceğe güvenle ilerlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.